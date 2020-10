Protesta del Polo Obrero: “el gobierno no atiende las necesidades del pueblo trabajador”

Una manifestación del partido “Polo Obrero Tendencia” colmó la zona de plaza Independencia esta mañana como parte de la convocatoria que realizaron anoche diversas organizaciones y movimientos sociales para oponerse a la medida de desalojo en Guernica.

Por su parte, la referente del grupo, Laura Alegre, señaló: “Exigimos aumento inmediato de partidas alimentarias, ingreso al Plan Potenciar Trabajo, abajo el desalojo de la toma de Guernica. Basta de miseria y desocupación “.

Y agregó, “si el gobierno no cumple con lo acordado está demostrando que es un gobierno que no cumple con su palabra y no atiende las demandas del pueblo trabajador”.

Aseguran que se quedarán firmes con la protesta “hasta obtener una respuesta que sea positiva” por parte de las autoridades.