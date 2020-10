Denuncia que su hija recibe malos tratos de parte de su propia madre

Carlos De Haro se acercó al móvil de Los Primeros para denunciar que la madre de su hija y a la pareja de la misma por golpes que recibe desde hace años. “La llevan a vender pasta base. Cada vez que la veo viene lastimada”.

Según nos comenta que la primera denuncia la realizó en el año 2018 y la última hace poco porque vino con los ojos morados o golpeados. “La jueza Andrea Segura, de Familia en Banda del Río Salí, nunca me dejó hablar en la última audiencia, no me dieron lugar a nada y ahora no me dejan verla”. “Necesito que alguien me ayude, tengo miedo que le pueda pasar algo”.

