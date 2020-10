Barcelona: incidentes contra las medidas sanitarias

Las ciudades europeas siguen siendo noticia en época de pandemia. Pero no, como podría pensarse, porque han resuelto el problema, sino porque el largo brazo del coronavirus parece ganarle la pulseada a la tranquilidad. La semana pasada fueron Nápoles y París, entre otras. Esta tarde ha sido Barcelona, donde hubo 12 personas detenidas y 24 heridos -entre ellos 17 policías- tras incidentes que se produjeron durante una protesta contra las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno local.

También hubo daños materiales. Furgonetas, autos y motos de los Mossos d’Esquadra -la policía catalana- fueron atacados en las inmediaciones de la plaza de Sant Jaume, donde se encuentra el “Palau de la Generalitat”, algo así como la Casa de Gobierno.

Los reportes indican que la manifestación comenzó cerca de las 18 y de modo pacífico. Gente vinculada a los restaurantes, hoteles, gimnasios y otros rubros que han sufrido el embate del virus salieron a expresar su descontento ante las nuevas restricciones. Es que la ciudad frente al Mediterráneo solía bullir de turistas y clientes, y en ese sentido el 2020 ha sido catastrófico.

Chaos across Barcelona as police clash with anti Coronavirus lockdown protesters. pic.twitter.com/N6fko5vpnr

Si bien es temprano para hacer un balance político, las autoridades hablan de grupos de extrema derecha que habrían buscado iniciar episodios de violencia, arrojando piedras y pirotecnia y armando barricadas en las estrechas calles de la ciudad vieja. Versiones indican que algunos de estos manifestantes se identifican con la “resistencia al Nuevo Orden Mundial” y en algunos casos siguen teorías conspirativas.

BREAKING VIDEO — 🚨 Several stores looted in #Barcelona after a demonstration / protests by Covid-19 anti lockdown protestors #ConfinementActe2 #Spain pic.twitter.com/g020nlItZU

