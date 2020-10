Unión v Arsenal primer partido suspendido de la Liga Profesional

El partido quedebían jugar Unión y Arsenal mañana desde las 14hs, fue suspendido por incumplimiento del decreto 0049/2020 que regula los servicios de policía adicional. Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe se dio a conocerla medida, mediante un comunicado oficial dirigido al presidente del club tatengue, Luis Spahn.

“Esta decisión indeclinable sobreviene luego de reiteradas advertencias por parte del personal de Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Provincia a propósito de empecinamiento por parte de la dirigencia a revisar antojadizamente los criterios de seguridad pública previstos para este encuentro”, reza un fragmento del comunicado que el ministerio envió al club.

El escrito también acusa a Unión de no haber actuado bajo los protocolos establecidos el pasado jueves, cuando disputó la Copa Sudamericana: “No debe desconocer, Sr Spahn, que una actitud de similar falta de razonabilidad llevó esta semana a un conflicto del Club con el área de Control y Convivencia de la Municipalidad de Santa Fe que, por ese motivo no proveyó los servicios de inspección y control el día del partido internacional de Conmebol (jueves pasado). Esta situación obligó a la Policía de la Provincia a asumir sobre la marcha funciones suplementarias, no previstas en la planificación original”.

“Se advirtió que se cancelaría el partido si las autoridades se empeñaban a contradecir los criterios de seguridad resueltos en reunión y diálogos varios durante la semana”, agrega el texto.

“No obstante la flexibilidad y paciencia del personal dependiente del Ministerio de Seguridad para atender la resistencia a cumplir con los plazos y condiciones legales fijados, sólo logramos respuestas tardías y desdeñosas por parte del dirigente a cargo de la seguridad del Club. Lo cual no deja lugar a otra medida que la cancelación del encuentro, en cumplimiento con las reiteradas advertencias, atribución a la que nos faculta la arquitectura jurídica que regula la seguridad en espectáculos deportivos”, concluye el comunicado de las fuerzas de seguridad.