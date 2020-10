Ana, pareja de Paola habló “La familia del femicida, Mauricio Parada Pareja, le decía que ella se tenía que ir de la zona”

La profesora de Inglés, Paola Tacacho, oriunda de Salta, fue asesinada a puñaladas tras ser atacada por un hombre, en pleno centro de nuestra capital, y luego del femicidio el asesino se suicidó.

La víctima venía siendo acosada desde hace cinco años, realizó todo tipo de denuncias, cerró sus redes sociales pero durante este período nunca recibió una respuesta por parte de la policía y la justicia tucumana. La inoperancia judicial, nunca junto todas las causas abiertas para resolver y evitar este femicidio.

Ana, pareja de Paola, contó el calvario que vivió antes de su muerte “Él (Mauricio Parada Pareja) se aparecía esporádicamente, a la distancia, con mensajes o mail. Desde hace cinco años que venía acosando en diferentes formas. El hermano del asesino que según me comentan, es un político, le decía a Paola que era ella quien se tenía que ir de la zona. Tenía actitudes psicópatas”.

“La familia de él, (Parada Pareja) sabían de todo lo que estaba pasando, sin embargo no hacían nada. Armaba facebook truchos con fotos de Paola y mandaba mensajes a conocidos”.

También estuvo Ana Ferreira, representante de la casa de Mujeres, “Otra vez el estado sin dar respuestas, perdimos a una hermana con el estado ausente y todos los días hablan de lo que hicieron por las mujeres. No valemos nada en este país. El estado declaró la emergencia en el 2016 y no destinó fondos. No hay albergues, tampoco asistencia psicológica. Hasta cuando tenemos que marchar y sufrir por lo que pasa”.