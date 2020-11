Preocupación en Europa por la segunda ola del virus

El primer ministro Boris Johnson anunció que Gran Bretaña volverá al confinamiento domiciliario, porque el país registró durante el último día 21 mil nuevos positivos de la covid-19. También el gobierno austríaco informó una nueva cuarentena y toque de queda. A su vez hubo enfrentamientos entre grupos anticuarentena y la policía en la ciudad italiana de Florencia. Por su parte el gobierno de Eslovaquia lanzó un inédito operativo para testear a toda su población. La medida incluye el despliegue de 45 mil personas en las calles del país europeo. “El mundo nos mira”, declaró el primer ministro eslovaco Igor Matovic.

“Deben quedarse en casa”

Los 56 millones de habitantes de Inglaterra volverán al confinamiento domiciliario a partir del jueves y hasta el 2 de diciembre. El premier británico sostuvo que si no tomaba la medida correrían el riesgo de tener miles de muertes al día en pocas semanas. Además indicó que si eso ocurría sería un desastre moral para el servicio de salud (NHS) y el país. El confinamiento implicará que todos los comercios no esenciales cerrarán. Los ingleses no podrán salir de su casa salvo para cuestiones vitales, como comprar comida o acudir al médico. Sin embargo las escuelas y las universidades seguirán abiertas. El ministerio de Sanidad anunció en su último reporte que el Reino Unido llegó a 1.011.660 personas que dieron positivo en los test de coronavirus. En las últimas 24 horas murieron por la covid-19 otras 326 personas. El total acumulado de muertos en el país es de 46.467 desde el 2 de marzo.

