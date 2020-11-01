Las 13 causas que Paola Tacacho presentó ante la justicia tucumana pidiendo ayuda

Paola Tacacho, era una joven profesora salteña de inglés, fue asesinada a puñaladas por Mauricio Parada Parejas en pleno centro de la capital. El asesino se suicidó a al ser rodeado por un grupo de vecinos que le impidió escapar. El hecho ocurrió el viernes a la noche en pleno barrio Norte.
Nuestra compañera Mariana Romero logró recopilar las 13 causas que abrió en la Justicia tucumana Paola Tacacho contra su acosador, Mauricio Parada Parejas antes de que la asesine brutalmente.
- EXPTE: 70722/2015 CAUSA:ACOSO-VIOL.DE GENERO, EN PERJUICIO DE TACACO PAOLA ESTEFANIA OTRO F.HECHO: 20/11/2015
CARACTER IMPUTADO PARADA PAREJA MAURICIO, OTRO 0
- EXPTE: 34121/2016 CAUSA:DESOBEDIENCIA JUDICIAL, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 01/06/2016F.INICIO 22/06/2016 ULT.RAD. Juzgado de Instrucción III CARACTER IMPUTADO PARADA PAREJAS, MAURICIO GILBERTO
- EXPTE: 34121/2016 CAUSA:SU DENUNCIA——————ESTA CAUSA VIENE DE J, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA OTRO F.HECHO: 21/06/2016 CARACTER IMPUTADO PARADA PAREJAS MAURICIO, OTRO 0
- EXPTE: 49749/2016 CAUSA:SU DENUNCIA, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 09/09/2016 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJA, MAURICIO
- EXPTE: 39152/2017 CAUSA:DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 27/06/2017 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJAS, MAURICIODNI: 33540151
- EXPTE: 39136/2017 CAUSA:DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 27/06/2017 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJAS, MAURICIODNI: 33540151
- EXPTE: 17997/2018 CAUSA:AMENAZAS, DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 20/03/2018 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJAS, MAURICIODNI: 33540151
- EXPTE: 18251/2018 CAUSA:SU DENUNCIA, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 21/03/2018 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJAS, MAURICIO
- EXPTE: 29713/2018 CAUSA:DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 11/05/2018 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJAS, MAURICIO
- EXPTE: 32711/2018 CAUSA:DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 19/05/2018 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADAS PAREJAS, MAURICIO
- EXPTE: 42109/2018 CAUSA:DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 12/07/2018 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADAS PAREJAS, MAURICIO
- EXPTE: 29704/2020 CAUSA:SU DENUNCIA – VD/VG, EN PERJUICIO DE F.HECHO: 11/05/2020 CARACTER NOMBRADO PARADA PAREJAS, MAURICIODNI: 33540151
- EXPTE: 30095/2020 CAUSA:AMENAZAS, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 12/05/2020 CARACTER DENUNCIADO PARADA PAREJAS, MAURICIODNI: 33540151
El juez Francisco Pisa desestimó llevar a juicio al femicida para no dilapidar recursos y por falta de pruebas