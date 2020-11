Pedirán el juicio político contra el juez Pisa

La Fundación María de los Angeles y el abogado Carlos Garmendia presentarán ante a la Legislatura un pedido de Juicio Político contra el juez Francisco Pisa, por su labor en la causa que pasó por sus manos y cuya decisión benefició a Mauricio Parada Parejas, el femicida y suicida, que terminó con la vida de Paola Tacacho, en la vía pública en Barrio Norte.

A lo largo de cinco años la victima sufrió el acoso y las amenazadas de Parada Parejas, y una de sus 13 denuncias judiciales tuvo la actuación del juez Pisa, quien resolvió desestimar llevar a juicio al femicida para no dilapidar recursos y por falta de pruebas. Esto despertó la reacción del abogado penalista Garmendia quien aseguro que “el peor juez del poder judicial se llama Francisco Pisa y lo digo con conocimiento de causa, lo he sufrido”.

“Creo que es momento que todos debemos exponer a los malos jueces y Pisa es un pésimo juez”, afirmó Garmendia, quien aseguró que junto a la Fundación María de los Angeles impulsará un pedido de juicio político contra el magistrado de la Tercera Nominación. Incluso, adelantó que está estudiando la posibilidad de avanzar con una denuncia penal contra Pisa y todos aquellos que hayan tenido alguna responsabilidad en no brindar asistencia y protección a Paola Tacacho.

“El fallo de Pisa estuvo pésimo, porque no consideró ninguna de las declaraciones testimoniales cómo Paola era acosada y cómo el acusado violó sistemáticamente la restricción perimetral que había para no acercarse a Paola. En los antecedentes de la causa tenemos el relato de la propia víctima y de sus amigos que dan cuenta de que Parada Parejas la acosaba y molestaba constantemente”, dijo Garmendia.

También resaltó que hay muchos funcionarios del fuero penal que no le dan importancia a las denuncias de este tipo, “a cosas que aparentan ser menores, como la violación a una perimetral que constantemente está sucediendo y que en muchos casos terminan de esta manera, como ocurrió con Paola”.

Garmendia cargó contra el magistrado al sostener que “yo sé que Pisa es un pésimo juez. Lo he sufrido a Pisa como abogado y lo sigo sufriendo hoy, porque a pesar de que no puede participar en las causas en las que yo participo, porque lo denuncié penalmente, lo sigue haciendo. Y no hay manera pareciera, de que el Poder Judicial empiece a ordenar las cosas. El peor juez del Poder Judicial tucumano, se llama Francisco Pisa”.