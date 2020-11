“Eta” se convirtió en huracán y amenaza a Centroamérica

“Eta” se fortaleció hasta convertirse en un huracán con vientos sostenidos de 120 km/h. Todavía se espera que el huracán Eta se intensifique rápidamente durante las próximas 18 horas a un fuerte huracán de categoría 2 con vientos de 160 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advierte que es posible que sea aún más fuerte antes de tocar tierra. Se espera que toque tierra en Nicaragua entre la noche del lunes y la madrugada del martes. Efectos catastróficos de las fuertes lluvias, vientos dañinos y marejadas ciclónicas ocurrirán al tocar tierra.

Hurricane #Eta Advisory 7A: Air Force Reserve Hurricane Hunter Aircraft Finds Eta Quickly Strengthening. Life-Threatening Storm Surge, Damaging Winds, Flash Flooding, And Landslides Expected Across Portions of Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 2, 2020