Aceleran la llegada de la vacuna rusa a Argentina: ¿comenzarán a distribuirla en diciembre?

De manera sorpresiva, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, viajó la semana pasada a Rusia para “recabar información” -según dijo el Gobierno- sobre la Sputnik V, la vacuna contra el Covid-19 que prepara bajo cierto hermetismo el país liderado por Vladimir Putin. La intención es acelerar la llegada e inocular antes de lo previsto a los ciudadanos, mientras avanzan los demás ensayos de otras farmacéuticas.

El Gobierno nacional trabaja a paso firme en la posibilidad de una vacuna contra el nuevo coronavirus lista antes de finales de 2020. Pero no sería la de AstraZeneca/Oxford ni tampoco la de Pfizer, que están avanzadas y en pronto camino a la autorización. Días atrás, Vizzotti viajó a Rusia invitada por las autoridades rusas para interiorizarse sobre la fabricación y testeo de la vacuna. También viajaron representantes del laboratorio Hlb Pharma, que estarían a cargo de la distribución en Argentina.

Pese a las críticas por la escasa información, la Sputnik V ya superó exitosamente las fases 1 y 2 y actualmente está en las pruebas de fase 3, en la que ingresará también Argentina a partir de esta semana. Los funcionarios rusos habrían asegurado que tienen la capacidad de cumplir con la demanda inicial que requeriría 20 millones de dosis, porque es una vacuna que se aplica en dos veces con tres semanas de diferencia una de la otra.

De acuerdo a Página/12, la propia Vizzotti remitió a las provincias una circular para que comiencen a pensar en la planificación del operativo de vacunación, que iniciará por el personal de la salud y la población de riesgo, calculada en unos diez millones de personas.

En la Casa Rosada imaginan la concreción de este operativo de vacunación como la mejor plataforma para un vuelta de página de la gestión de Alberto Fernández, justo en el comienzo del año electoral.

“A partir de esta semana habilitamos la fase 3 aquí. Lo que la diferencia de las demás es que estaría primero, se supone que antes de fin de año. No nos importa si es rusa, china o de donde sea, lo que queremos es que sea lo antes posible”, aseguraron desde el Gobierno.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, indicó en C5N que el gobierno argentino no se casó con ninguno de los proyectos de vacuna que están en marcha. “De las vacunas más avanzadas, es la única que no tiene punto focal en la Argentina. El viaje no fue secreto, ella salió por Ezeiza”, aclaró Cafiero sobre el vuelo de Vizzotti a Rusia.

En agosto pasado, cuando Putin anunció la primera vacuna exitosa, hubo más dudas que certezas fuera del Kremlin. Gobiernos (con Estados Unidos y Alemania a la cabeza), la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad científica cuestionaron la falta de pruebas que acreditaran la seguridad en humanos, el salteo de la fase 3 -testeo a gran escala- y los eventuales riesgos para la salud.

Fuente: Los andes