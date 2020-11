Este lunes por la tarde Diego Armando Maradona, entrenador de Gimnasia, fue internado en el Instituto Médico Platense, en La Plata, por motivos que aún a nivel oficial no se dieron a conocer pero lo que sí se puede confirmar que no se trata de un cuadro de coronavirus, y que no es de carácter urgente, en detalles que iremos conociendo en el transcurso de la noche argentina, cuando su médico personal, el doctor Luque, preste declaración ante los medios.