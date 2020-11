Campaña: “La Justicia catamarqueña es patriarcal”

El Observatorio Feminista de Catamarca lanzó ayer la campaña de denuncias públicas “La Justicia Catamarqueña es Patriarcal” en la que se llevarán a cabo diferentes actividades con el objetivo de “visibilizar, difundir y denunciar el accionar del Estado y los distintos poderes que vulneran a las mujeres y disidencias durante los procesos judiciales”, señalaron.

Las actividades, convocatorias y acciones se compartirán en las redes sociales de la colectiva, que se encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como: Observatorio Feminista Catamarca.

Los casos que fueron escogidos en el lanzamiento de la campaña fueron los de Naim Vera, imputado por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo, y los casos de Moisés Pachado y Enrique del Carmen Aybar. “Visibilizamos tres casos judiciales contundentes que nos atraviesan el cuerpo y nos duele”, expresaron.

“Estas tres causas ejemplifican la complicidad de la Justicia catamarqueña con el poder económico, eclesial y político en nuestra provincia”, apuntaron.

En otro tramo del comunicado manifestaron: “La Justicia catamarqueña es patriarcal, racista y clasista. Actúa de diferentes modos según la posición de clase que tienen las personas y familias denunciantes. Nos niega nuestra capacidad de decir, pretende silenciarnos mientras, de forma perversa, nos incita a llevar nuestros reclamos a lugares donde el poder estatal nos excluye, nos tutela, nos anula”.

“Aquí estamos, para exponer las tramas patriarcales que sostienen un poder judicial que nunca está de nuestro lado. Nos convocamos como mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries, mestizas, trabajadoras todas, cuidadoras de la vida, para hacer justicia por escucha propia, desde una política no partidaria, una política que surge en las cocinas, en los patios, en las calles, en cada espacio que habitamos desde los márgenes siempre, porque no queremos ocupar jamás el lugar de los machos, el lugar del poder”.

Los casos testigos

Naim Vera: está imputado por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo, ocurrido el 1 de marzo pasado. Está imputado por el delito de “homicidio doblemente calificado por femicidio y por mediar una relación de pareja”. Está con prisión preventiva dictada. La familia espera los resultados de ADN.

Moisés Pachado: el sacerdote está acusado de haber abusado sexualmente en forma reiterada de una menor entre los años 1997 y 2000. Está imputado por abuso sexual y el 9 se define si las causas están prescriptas.

Enrique Aybar: intendente de Puerta de Corral Quemado. Fue condenado a 6 años de prisión por el abuso sexual pero no será detenido hasta que el fallo quede firme.

Fuente: El Ancasti