Editorial (*) La historia que habla de todo lo que está mal

El crimen de Abigail, de 9 años, es aberrante. El linchamiento de su supuesto asesino también. Que la historia ya haya pasado al olvido es grave.

El miércoles 21 de octubre, un grupo de personas atrapó en un cañaveral de la ciudad de Tucumán a José Antonio Guaymás, alias Culón. Guaymás tenía 25 años, 19 causas abiertas por delitos contra la propiedad, un largo historial de consumo de sustancias, había salido de la cárcel hacía pocos días y desde el domingo anterior, Día de la Madre, los vecinos del barrio Congreso lo buscaban porque lo creían culpable de haber violado y asesinado a Abigail Riquel, de 9 años. Cuando lo hallaron, lo mataron a golpes y machetazos.

Nada hay amable en esta historia. Espanta y duele por donde se la mire.

Por la tragedia de Abigail, claro, que salió a jugar ese domingo y apareció muerta ocho horas después, semienterrada en un descampado, a cuatro cuadras de allí, con signos de asfixia y abuso sexual. Por el destino de Guaymás también. Estaba por completo fuera del sistema y el sistema fracasó en recuperarlo, si es que alguna vez lo intentó. Ni al final zafó: la Policía fue menos eficaz que la turba para encontrarlo y en lugar de estar preso esperando un juicio fue enterrado en una fosa común sin que nadie reclamara su cuerpo.

Pero además el episodio horroriza porque justamente parece no horrorizar. El linchamiento pasó hace 12 días y ya desapareció del radar público. Es cierto que en este país abundan las noticias fuertes. Y que temas como la suba o la baja del dólar, la carta de Cristina a Alberto, la elección presidencial en Estados Unidos y hasta los papelones organizativos en el fútbol profesional parecen afectar a más argentinos que este drama ocurrido a 1.200 kilómetros de Buenos Aires en un escenario de profunda marginalidad. Nada justifica la amnesia. Aunque el caso sea incómodo y el prontuario de Guaymás invite a detestarlo. En un país serio, debería ser tema de un debate profundo: según un racconto del diario local La Gaceta, en lo que va del año son 11 las muertes por casos de justicia por mano propia, grupales o individuales, sólo en Tucumán.

Quienes mataron a Guaymás a golpes y machetazos, seguramente, más allá de las declaraciones de rigor, no serán investigados ni condenados. No es una suposición: el fiscal del caso anunció que tenía en la mira a dos personas que quedaron grabadas en videos como los primeros que atacaron al sospechoso de matar a la nena (recordemos que aún no está probado que Guaymás lo haya hecho), pero cuando fueron a detenerlos, los vecinos lo impidieron. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque para muchos esas personas hicieron justicia y listo. Creen que muerto el perro se acabó la rabia. Es más fácil.

De hecho, no hubo casi repercusiones en la política, más allá de reclamos pequeños y chicanas entre la dirigencia tucumana y de la violencia verbal de un ignoto legislador salteño, que justificó el linchamiento. El Presidente, por ejemplo, hombre versado en materia penal y opinólogo de variados temas, no emitió palabra sobre el asunto.

No se trata aquí de ser garantista o alentar la mano dura. No es la discusión. Hablamos de uno de los conceptos fundamentales de la vida en sociedad: la justicia no se ejerce por mano propia. Designamos a algunos de nosotros para que nos juzguen, contando con una defensa adecuada, en juicios imparciales. Y para que nos condenen o absuelvan tras evaluar pruebas y testimonios en base a lo que diga la ley. Un linchamiento es una de las mayores pruebas posibles de degradación social y por eso debe preocuparnos mucho y a todos. Habla de falta de educación, de posibilidades, de resentimiento acumulado, de inseguridad impune, de violencia cotidiana, de anomia, de ausencia del Estado en varias de sus formas y más. Habla de prácticamente todo lo que está mal. Barrerlo bajo la alfombra con el resto de la basura es imperdonable.

(*) Pablo Vaca – Clarín