Los últimos audios de Paola contando su calvario

La joven profesora de inglés, Paola Tacacho, sufrió un verdadero calvario durante cinco años hasta el femicida cumplió con todas sus amenazadas. Pero era tal el sometimiento psicológico en el que se encontraba que ella llegó a pensar que el asesino nunca le haría daño físico.

Así lo expresó en una de los últimos audios que le envió a una amiga y al cual tuvo acceso la periodista Mariana Romero para Los Primeros. “Se que físicamente el chabón no me va hacer nada, pero no puedo evitar ponerme loca cuando veo estas cosas, cuando me llegan me arruinan el día”.