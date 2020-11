Dólar: ¿Cómo puede impactar la elección de EEUU en Argentina?

Estados Unidos define en una elección crucial quién será su próximo presidente: Donald Trump o Joe Biden. El resultado, que podría quedar incierto si es que el actual mandatario cumple con su amenaza de desconocerlo en caso de perder, puede hundir al mundo económico y financiero en un mar de incertidumbre.

Uno de los puntos clave que se observa en nuestro país con atención es el valor del dólar, cuyo valor frente al peso ya depende de muchos factores, y lo que ocurra en EEUU no es menor.

La elección se da en un momento en que el Gobierno está batallando para tratar de controlar la devaluación y reducir las brechas que existen entre la cotización del dólar oficial y los paralelos. Ámbito consultó analista para conocer su opinión de lo que puede pasar:

Aldo Abram – Director Ejecutivo de Libertad y Progreso

El mero resultado electoral no creo que en sí tenga un impacto muy fuerte en la Argentina. Sí, si hubiese un escándalo judicial por una diferencia muy ajustada, entonces se ponen en duda los resultados. Eso sí porque genera incertidumbre y todo lo que genere incertidumbre en el mundo potencia la incertidumbre en un país que es altamente riesgo, y eso lo vas a notas en los activos financieros del país y en los dólares paralelos

Salvador Di Stéfano – Analista económico

Antes de hablar de lo que va a pasar con el resultado de la elección en EEUU, primero tenemos que saber qué va a pasar con la elección. El peor escenario es que no haya un resultado cierto y eso va a generar mucha inquietud y una devaluación del dólar.

Si gana Trump creo que el dólar se va a seguir devaluando, porque tiene una política de unilateralismo mundial. Si gana Biden, como es más multilateral, mi impresión es que en una primera etapa se va a apreciar hasta tanto veamos que va a terminar realizando EEUU en el futuro inmediato, cuáles son las política que va a adoptar respecto a su plan de gobierno.

Sabemos que es más estatista, que no le gustan los combustibles fósiles, que le gustan los combustibles verdes. Pero hoy tiene un montón de limitantes. Con el petróleo tan barato la onda no va a aparecer en el mercado. Me parece que con el déficit fiscal que tiene tampoco tiene margen para ser tan estatista, y si lo fuera todo lo que se va a revaluar el dólar por su triunfo se va a terminar devaluando a futuro. Mi impresión es que a seis meses el dólar se va a seguir devaluando, sea cual sea el resultado.

Gustavo Quintana – Analista de PR Corredores de cambio

En el plano doméstico y referido al dólar oficial, no creo que tenga impacto, toda vez que los precios son direccionados por la regulación oficial. En ese sentido, el mercado está “bloqueado” por así decirlo de todos los acontecimientos internacionales y aislado de los coletazos de la volatilidad mundial. En este sentido no creo que pase nada

En cuanto al resto de los mercados, tampoco veo un impacto directo porque los precios locales responden exclusivamente a factores de la economía argentina. en fin, no creo que pasa nada, gane quien gane. Por ahora estamos afuera del mundo…

Gustavo Ber – Economista, titular del Estudio Ber

Argentina está fuera de lo que pase en las elecciones de EEUU. Principalmente creo que sería un efecto secundario lo que pueda pasar con el dólar a nivel local.

El canal sería que se abra un escenario de mayor volatilidad en caso de que no haya una resolución inmediata y con un claro ganador y que las elecciones se complejicen en términos de resultados, procesos judiciales que se abren ante esta situación de incertidumbre que pueda llegar a marcar un resultado ajustado, y el canal de transmisión sería a través de un escenario global más volátil que repercuta negativamente sobre los activos financieros, y de ahí esa mayor volatilidad y aversión al riesgo podría llegar a generar mayor presión sobre el dólar. Es un canal de trasmisión secundario lo que pase en las elecciones de EEU. UU. Hoy o cuando se conozca el resultado.

La dinámica local del dólar está atada a lo que pase internamente, tanto el puntapié de la semana pasada que tuvo lugar en un fuerte desinfle de los dólares financieros a través de intervenciones y regulaciones, y la segunda ola que trata de otorgar señales más amigables al mercado mediante señales de moderación en lo que son el déficit fiscal y su financiamiento monetario.

En este último aspecto buscando canalizar una menor monetización del déficit y por el contrario buscar mayores emisiones de deudas que permitan lograr más atenuada emisión monetaria, entendiendo que la emisión monetaria junto a la brecha genera un círculo vicioso en términos de retroalimentar este círculo de tensiones cambiarias.

Por lo cual, creo que el camino que se está transitando es ganar calma, ganar espacio en términos de poder ir conteniendo a la brecha, reduciéndola a través de los dólares financieros y utilizar ese tiempo para dar señales más amigables a los mercados en términos fiscales, monetarios, lograr un acercamiento con el Fondo a fin de validar una hoja de ruta en términos de plan económico y posiblemente avanzar hacia un acuerdo político que permita tratar de descomprimir estas tensiones no solamente en términos de cotizaciones secundarias de los dólares sino también en términos de drenaje de reservas y depósitos que es la variable a mirar en términos de alterar los resultados del mercado cambiario.

En resumen te diría el evento internacional es un evento de segundo orden para la dinámica del dólar a nivel local, y sigue siendo de primer orden todo lo que pueda suceder en términos de esta nueva estrategia en un primer momento a través de regulaciones e intervenciones y en un segundo momento buscando dar señales de mayor moderación y más amigables al mercado, tratando de generar una aproximación que de alguna manera vaya dejando atrás la crisis confianza y vaya despertando el ambiente de más positivas expectativas que hará en puente hasta que comience a haber una mayor oferta de divisas hacia fines del primer trimestre del año próximo.

Fuente: Ámbito