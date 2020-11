Violento asalto en pleno centro: “Intentaba apuñalar a Pablo en el corazón”

La inseguridad y la violencia con la que se manejan los delincuentes se ha instalado en la zona céntrica de la Capital. Cerca de las 11.00 de la mañana de este martes, dos delincuentes armados asaltaron un local de comidas ubicado en la calle Corrientes al 200.

Los maleantes redujeron a la dueña del negocio e hirieron a uno de los empleados. Se llevaron la recaudación de la semana, teléfonos celulares, una computadora y rompieron un vidrio.

“Hoy 10:45 AM entraron a robar a mi local en pleno barrio norte dos tipos armados con muchísima violencia. Uno me agarró a mí con una pistola y el otro con un cuchillo a Pablo, la persona que trabaja conmigo”

“Lo único que hice fue decirles que se lleven todo lo que quieran pero por favor no nos hagan nada, se los suplicaba mientras me apuntaban con una pistola y me amenazaban de muerte y el otro intentaba apuñalar a Pablo en el corazón”

“El de la pistola me llevó a la cocina a encerrarme con él, mientras el tipo del cuchillo seguía intentando apuñalar a Pablo. No hay palabras para decir el terror que sentí, no sabía qué iban a hacernos”

“Es tan triste la realidad que vivimos que tengo que agradecer que solo le hicieron un pequeño lastimado a Pablo a la altura del corazón y a mí no me hicieron nada”

“La Policía vino 25 minutos después”

“No me gusta dejar mensajes negativos ni opinar con criticas, me gusta hacer, por eso trabajo todos los días entre 12 y 15 horas, tratando de dar lo mejor de mí y pagando impuestos, pero ya estoy cansada de la impunidad. Estoy harta de ver como dos o tres veces por semana roban en la cuadra como si nada y nadie hace nada. ¿Qué más tiene que pasar para que alguien haga algo? ¿Hasta cuando se pude vivir así?”