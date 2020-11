Alberto Fernández: “El problema de la inseguridad no lo padecen los ricos”

Esta mañana, el presidente Alberto Fernández participó de la inauguración de obras en el edificio del Departamento Judicial Avellaneda y Lanús, en donde brindó un discurso ante la atenta mirada del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y un numeroso grupo de intendentes. Sobre en final de su presentación se refirió a los hechos delictivos que se viven en las calles e indicó: “El problema de la inseguridad no lo padecen los ricos, los ricos tienen forma de cuidarse”.

“El viernes comentaba que era muy importante que haya más patrulleros en las calles, que haya más cámaras controlando. Porque cuanta más presencia policial hay en las calles más se previene el delito y menos seguros se sienten los que delinquen. Porque saben que las posibilidad de apresarlos son más cercanas”, sostuvo el mandatario.

Y continuó: “El problema de la inseguridad no lo padecen los ricos, los ricos tienen forma de cuidarse. Se suben a autos, algunos se suben a autos blindados, viven en casas custodiadas. Casas llenas de cámaras. Countries y barrios privados con custodia interna. Se suben a un auto, se bajan en el garage de un edificio y siempre están custodiados”.

“¿Quiénes son los que padecen la inseguridad? Los que más necesitan. Los que tienen que tomarse un colectivo, los que tienen que ir a la parada del tren a esperar un tren que los lleve hasta el trabajo. Los que andan por las calles, caminando de su casa al trabajo. Trabajando. Esos son los que más padecen”, agregó Fernández.

La “normalidad” que conocíamos generó mucha injusticia, mucha desigualdad y mucho desequilibrio. Ahora tenemos la oportunidad de tener una nueva normalidad que nos incluya a todos. pic.twitter.com/v1izXjPEmv — Alberto Fernández (@alferdez) November 3, 2020

“A ellos debemos darles una respuesta. Y así como celebré que hubiera más fuerzas de seguridad en las calles de Buenos Aires, celebro también que haya una mejor Justicia. Porque el Estado de derecho es todo eso. Garantizarle al ciudadano que el que delinque va a ser apresado, va a ser procesado, va a ser juzgado, va a ser condenado. Y que una vez que cumpla su condena pueda volver a la sociedad y ahí nosotros debemos ayudarlos a que se reinserte como corresponde”, manifestó.

Durante la inauguración también estuvieron presentes Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires; Eduardo de Pedro, ministro del Interior de la Nación; Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación; Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, entre otros.

El discurso del jefe de Estado tuvo lugar al mismo tiempo que la publicación del fallo de la Corte Suprema, que confirmó a los tres jueces desplazados por el kirchnerismo, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, hasta que se realicen nuevos concursos, tal como había adelantado ayer Infobae.

Estábamos preocupados por ver dónde estaba el horizonte, y con la vacuna el horizonte empieza a verse. Gracias, de corazón, a esos argentinos que silenciosamente cumplieron con las recomendaciones y cuidándose nos cuidaron a todos. pic.twitter.com/nguUnkSzjl — Alberto Fernández (@alferdez) November 3, 2020

“Los años que nos precedieron no fueron un buen ejemplo; los espías entremezclados con los jueces no fue una buena idea y usar jueces para perseguir opositores no fue una buena idea, eso no es Estado de derecho, es el mal uso de las instituciones”, agregó Fernández

También manifestó: “Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la Justicia federal”.

Con relación a la anuncio de la vacuna rusa, afirmó que el Gobierno nacional “no le pregunta a nadie qué ideología tiene la vacuna; sólo si salva vidas”, al tiempo que aseguró que el país está “más cerca de encontrar la solución al problema de la pandemia”.

Ayer, el Gobierno informó que la Argentina estaría en condiciones de recibir entre diciembre y enero 10 millones de vacunas Sputnik V desarrolladas por Rusia contra el nuevo coronavirus.

Ante los comentarios críticos por el anuncio realizado ayer, el Presidente remarcó hoy: “Lo único que nos importa a cada uno de los que gobernamos es ponerle fin a la pesadilla de la pandemia”. “Parece que alguno no se enteró de que se terminó la Guerra Fría. Nos meten en una discusión que no nos importa”, se quejó.

Fuente: Infobae