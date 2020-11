Una mujer denunció a un delincuente y ahora vive un calvario

Sandra Ponce vive en Tafí Viejo y fue víctima de la delincuencia en su domicilio por parte de sus propios vecinos del barrio. Desde que se animó a realizar la denuncia contra ellos, hace dos meses, recibe constantes amenazas de muerte y hostigamiento.

“Ellos entraron a robar a mi casa. Hace 20 años que vivo acá y siempre sufrimos esta delincuencia pero nadie se anima a denunciar. Yo lo hice y estoy viviendo estas consecuencias, los fines de semana durante la noche, me tiran piedras a la casa, salgo a hacer compras y delante de todos, me insultan y amenazan”, expresó.

Y agregó: “he decidido salir a hablar con Los Primeros porque hay que buscar seguridad y acá no la tenemos. Me harté de ir a la comisaría y hay denuncias que no me quieren tomar porque me dicen que ya vine ayer o antes de ayer. Lo que me contestó la Policía es que trate de evitar salir los fines de semana y que no me cruce con ellos”.