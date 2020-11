El Gobierno anunció que la vacuna para el coronavirus será obligatoria

La secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti anunció este miércoles que la vacuna para inmunizar a las personas frente al coronavirus será obligatoria en la Argentina, pero aclaró que en una primera etapa el Gobierno solo habilitará la aplicación de las que cumplan con todas las normas legales.

La funcionaria estuvo en Rusia para interiorizarse de las características de la vacuna Sputnik V.

“Quizás suena un poco agresivo decir que será obligatoria, hay gente que tiene alguna duda de lo que escucha, cierta incertidumbre o hasta se siente amenazada, por eso nuestro camino es la información, pero la mayor parte de la población adhiere a las vacunas y se vacunaría contra el coronavirus”, sostuvo la funcionaria en una entrevista radial.

📞”La vacunación es gratuita y obligatoria por ley. Nuestro camino es la información y que la población adhiera”, @carlavizzotti en #AhoraDicen https://t.co/GDYR6Krpbb📻 pic.twitter.com/9E8dkQXZdV — Futurock.fm (@futurockOk) November 4, 2020

“En la Argentina tenemos un marco legal, que es la ley de vacunas, que dice que la vacunación es gratuita porque es un signo de equidad y porque el Estado nacional provee las vacunas para que la población acceda independientemente de su posibilidad de pagarlo”, agregó.

“Es obligatoria porque es un bien social que está por sobre el beneficio individual. Si yo decido no vacunarme, no solamente me puedo enfermar yo sino también propagar una enfermedad”, explicó.

📞”Una vacuna que tenga que guardarse a -80° seguro no va a poder estar en todos los vacunatorios del país”, @carlavizzotti en #AhoraDicen https://t.co/GDYR6Krpbb📻 pic.twitter.com/00rBQwZnvY — Futurock.fm (@futurockOk) November 4, 2020

Fuente: TN