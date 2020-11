Asalto a Mariana Romero: “Había dos policías y no hicieron absolutamente nada”

Un delincuente asaltó violentamente a nuestra periodista Mariana Romero. El hecho ocurrió cerca de las 14.30 en la esquina de Corrientes y Balcarce, barrio Norte.

“Estaba tomando un café en un bar cuando vino un tipo por atrás, me rodeó con sus brazos, me tiró al piso con silla y todo y me metió la cabeza en el agua. Ahí me sacó el celular de las manos y salió corriendo por Balcarce”

“Todos los persiguieron, pero a mitad de cuadra subió a la moto de un cómplice, en la Marcos Paz. En esa esquina había dos policías que no hicieron absolutamente nada, los tipos le pasaron por la par. Después me dijeron que no podían hacer nada porque estaban asignados al cuidado del cajero automático”

“La vez pasada me quitaron el celular con la misma modalidad en avenida Avellaneda al 500”