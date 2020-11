Los salones de fiestas abrirán sus puertas en rebeldía con el COE

“La situación ya no da para más, no tenemos ni para comer”, argumentan los dueños de los salones de fiestas que anunciaron que este viernes abrirán sus puertas en una jornada de protesta con música, de 20 a 24 horas. “Tenemos fiestas contratadas y las vamos a ofrecer porque después de 8 meses sin trabajar no podemos seguir de este modo”, apuntaron.

Los empresarios actuarán en rebeldía ante la negativa del Comité Operativo de Emergencia (COE) de responder a sus planteos y a los 8 protocolos que exhibieron en estos meses, desde que comenzó la pandemia de coronavirus. La decisión de los dueños de salones de fiestas, está inscripta dentro de una jornada de protesta denominada “6N Reabrimos” y es acompañada por otras actividades que también fueron perjudicadas por la pandemia y por las medidas restrictivas impuestas por el COE.

Reconocen que abrirán sus puertas sin la autorización necesaria, pero luego de 8 meses de espera y sin la ayuda del gobierno de ningún tipo, “ni siquiera un bolsón de alimentos nos dieron”, adelantaron que están dispuestos a reabrir sus negocios porque ya no tienen margen para subsistir.

Esta reapertura de los salones de fiestas que se haría desde mañana, guardaría todos los cuidados sanitarios que en su momento propusieron a las autoridades, como por ejemplo, no se permitirá bailar, se atenderá al 50% de la capacidad de los salones, además los asistentes quedarán registrados y serán sanitizados al ingresar al lugar.