Jorge Flores, concejal electo de Simoca, pide poder asumir su banca

Jorge Flores fue reelecto en las últimas elecciones como concejal de Simoca pero todavía no pudo asumir su banca.

“Existe un planteo de la Junta Electoral Provincial que ha decidido permitirnos participar en las elecciones del año pasado y luego, en el escrutinio de votos definitivo, se me informa a través de un medio periodístico que no se me iba a proclamar, sin embargo yo gané la banca”, explica Flores.

Según detalló, le comunicaron que su “Partido por la Seguridad Social” estaba participando de las elecciones por medio de una cautelar de la Justicia: “Cuando presentamos la documentación para solicitar participación, se decide mover el calendario de las elecciones y según esa nueva fecha de las votaciones nuestro partido queda descolocado, fuera de la fecha de presentación de requisitos. Por eso recurren a la Justicia y es que mediante una cautelar le solicita a la Junta Electoral que nos permita participar”, aseguró.

“Ahora la Junta Electoral dice que suspende la proclamación hasta que se resuelva lo de la cautelar”, añadió.