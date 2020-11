Canelada pidió a Manzur que no acepte la renuncia del Juez Pisa y habló sobre el proyecto de “desalojo express”

En el marco de una nueva sesión de la Legislatura de Tucumán, el legislador José María Canelada se refirió a la renuncia del juez Francisco Pisa: “Si el gobernador le permite irse, aceptándole la renuncia, se va con una jubilación del 82%. Si la legislatura lo destituye no se lleva el beneficio jubilatorio”

“No quiero que se lleve el beneficio jubilatorio porque me parece una aberración que, quién ha tenido responsabilidad directa en el femicidio de Paola, se vaya premiado con la mejor jubilación que pueda tener un funcionario en Argentina”, declaró el legislador radical, a lo que agregó: “No queremos más premios para los que tienen responsabilidad en delitos tan aberrantes como un femicidio. No queremos que Pisa se vaya con un premio y para eso le pedimos a Manzur que no acepte su renuncia”.

Respecto al proyecto de ley sobre los “desalojos express“, que ya tiene dictamen de la comisión de seguridad, Canelada comentó que lo que se busca es que el proceso de desalojo que dura entre 3 y 5 años, sea reducido a unos pocos días. “Lo que me interesa es que la legislatura tome una posición de defensa de la propiedad privada. En un momento donde pareciera que esto se está re discutiendo en la Argentina, cuando el presidente y su gabinete estimulan las usurpaciones y relativizan el derecho a la propiedad privada“, reclamó el legislador.

“Debemos dar un Estado que brinde soluciones reales de vivienda digna a quienes no tienen casa propia. Si acá no se hubiesen robado todo en el IPV, probablemente mucha gente tendría solución. Lo que no podemos tolerar es que nos digan que la respuesta al problema de la vivienda es avanzar sobre un derecho constitucional”, concluyó Canelada