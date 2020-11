Canelada y Albarracín precisaron detalles sobre los proyectos de ley para hacer frente a las usurpaciones

Respecto al proyecto de ley sobre los “desalojos express“, que ya tiene dictamen de la comisión de seguridad, el legislador José María Canelada comentó a Los Primeros que lo que se busca es que el proceso de desalojo, que dura entre 3 y 5 años, sea reducido a unos pocos días.

“Lo que me interesa es que la legislatura tome una posición de defensa de la propiedad privada. En un momento donde pareciera que esto se está re discutiendo en la Argentina, cuando el presidente y su gabinete estimulan las usurpaciones y relativizan el derecho a la propiedad privada“, reclamó el legislador.

“Debemos dar un Estado que brinde soluciones reales de vivienda digna a quienes no tienen casa propia. Si acá no se hubiesen robado todo en el IPV, probablemente mucha gente tendría solución. Lo que no podemos tolerar es que nos digan que la respuesta al problema de la vivienda es avanzar sobre un derecho constitucional”, concluyó Canelada.

Por su parte, el legislador Raúl Albarracín comentó que se presentó un proyecto de ley para crear la Brigada Anti-toma de Tierras. El equipo estaría integrado por fiscales, jefes de policías, mediadores y funcionarios del poder ejecutivo. “Lo que se busca con esto es que se pueda tener una acción temprana ante la posibilidad de usurpación”, explicó Albarracín a Los Primeros.