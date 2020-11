“STOP THE COUNT!”, el pedido de Donald Trump en Twitter

El candidato demócrata Joe Biden está cada vez más cerca de llegar a los 270 votos en el Colegio Electoral, el mínimo necesario para llegar a la Casa Blanca, al lograr victorias en los estados disputados de Wisconsin y Michigan. Ante esto, Donald Trump continúa denunciando fraude y volvió a pedir que paren el conteo.

Mientras continúa el conteo de los votos millones de votos que llegaron por correo y los seguidores de Donald Trump se movilizan a los centros de recuentos tratando de impedir que sigan con el arduo trabajo. Lejos de poner paños fríos, el presidente estadounidense publicó en su cuenta oficial de Twitter: “STOP THE COUNT!” (¡Paren el conteo!).

Lo mismo que gritaban sus simpatizantes que actualmente están movilizados, muchos de ellos armados.

A los pocos minutos, fiel a su estilo, Trump volvió a escribir y agregó: “¡CUALQUIER VOTO QUE SE HAGA DESPUÉS DEL DÍA DE LAS ELECCIONES NO SERÁ CONTADO!”, refiriéndose, supuestamente, a los votos que se están contabilizando en este momento.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020