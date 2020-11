Maluma y The Weeknd la rompen con el remix de “Hawái”

“Él le dio otro flow y cantó en español”, adelantó el artista colombiano.

En las últimas horas se habló mucho en las redes sobre una posible colaboración entre Maluma y The Weeknd. Ambos artistas sorprendieron a sus seguidores con la publicación de una foto, sin dar más detalles. Los fans y la prensa especializada entendieron que se trataba de una colaboración entre las dos figuras.

En la imagen, los músicos aparecen en una sala celeste con luces y están vestidos prácticamente iguales, por lo que también se entendió que llegaría un videoclip. Finalmente, se resolvió el misterio. El colombiano y el canadiense grabaron un remix del hit global “Hawái”, en castellano e inglés.

“Siempre admiré a The Weeknd, así que se siente como un sueño hecho realidad haber colaborado con él en este remix. Él le dio otro flow y cantó en español y en inglés, lo cual es impresionante”, expresó Maluma en un comunicado.

Esta versión fue escrita por el reggaetonero junto a The Weeknd, Keityn, Edgar Barrera y Bull Nene y producida por Rude Boyz. Cuenta la historia clásica de la ruptura de una relación en el contexto de la era moderna de las redes sociales, donde la historia que uno cuenta y las imágenes que publica no necesariamente reflejan la realidad. Al igual que el original, el clip del remix fue filmado por el director Jessy Terrero de Cinema Giants, en Los Ángeles, con la participación de ambos artistas.

“Hawái” es una de las canciones más escuchadas del momento. Un reggaetón despechado que tiene innumerables coincidencias con su antigua relación amorosa con Natalia Barulich. “Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, Hawai de vacaciones, mis felicitaciones… muy lindo en Instagram, lo que posteas para que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal”, dice el estribillo sobre el final de una relación.

También el tema estuvo en el centro de las noticias cuando se viralizaron unas imágenes de los festejos del Paris St Germain después de clasificar por primera vez para la final de la Champions League. En el video se pudo ver al propio Neymar cantando la canción burlonamente junto a sus compañeros de equipo, entre los que se encontraban los argentinos Angel Di Maria (quien grababa) y Mauro Icardi.

Maluma la presentó en vivo en la entrega de los Latin Billboard, en el BB&T Center en Sunrise, 50 kilómetros al norte de Miami. El cantante apareció acostado sobre un piano, en la parte lenta de la introducción, para después sumarse a todo ritmo al escenario principal, acompañado de bailarinas con barbijos.

El intérprete de “Felices los cuatro” fue honrado con el premio “Espíritu de la Esperanza” por su labor filantrópica con su fundación El Arte de los Sueños, pero no obtuvo los galardones a los que iba nominado.

Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben pero no me importa, la paso cabron, el premio mas grande es su amor 🙏🏻❤️ — MALUMA (@maluma) October 22, 2020

“Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben pero no me importa, la paso cabrón, el premio más grande es su amor”, había predicho antes en Twitter.