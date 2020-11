Artesanos tucumanos protestaron en el parque Avellaneda

Los integrantes de la Asociación Civil de Emprendedores y Artesanos del Bicentenario se concentraron en las inmediaciones del parque Avellaneda para protestar solicitando el regreso de la actividad que se ve afectada desde el inicio de la cuarentena.

“Hace siete meses que no podemos trabajar. Hemos presentado tres protocolos ante el COE pero no tuvimos ninguna respuesta, ni por sí o por no. Nos recibieron muy amablemente en la Legislatura y en la Municipalidad pero, lamentablemente, la última palabra la tiene el Comité Operativo de Emergencia que no nos dan ninguna novedad”, expresaron.

Sostienen que el principal reclamo de las 400 familias que se sostienen con la actividad es que tengan en cuenta nuestra propuesta para poder regresar a trabajar: “pedimos volver con las ferias porque se hacen al aire libre, donde hay distanciamiento y nos queremos cuidar”.

El legislador Raúl Albarracín acudió al lugar y expresó que estuvieron reunidos con los artesanos para escuchar sus inquietudes: “en los primeros meses de la pandemia hemos presentado en la Legislatura un protocolo sanitario y no tuvimos ningún tipo de respuesta, siendo una actividad que se despliega al aire libre. Anhelamos que la próxima semana podamos tener una respuesta por parte del COE”.