Juzgan a dos docentes imputadas por la muerte de un niño en una guardería de Salta

El próximo lunes comienza el juicio contra Cristina María Yapura y Luciana Noelia Fernández, dos docentes imputadas por el delito de homicidio culposo en perjuicio de un menor N.G.M. de 8 meses ocurrido el 19 de julio de 2018 en la guardería “La Tetera de Porcelana”.

Según consta en la causa, la madre del menor refirió que ese día dejó a su hijo a las 17.30 en el establecimiento y se dirigió al cine con su hija de 7 años. Alrededor de las 19.20, recibió un llamado de una de las docentes para avisarle que su hijo no respiraba. Salió corriendo del cine, tomó un taxi y cuando iba a mitad de camino le avisaron que habían trasladado el niño al hospital, sin precisarle el nombre del nosocomio. Se dirigió al Materno Infantil y, efectivamente, el menor había sido ingresado allí. Cuando llegó, una médica le informó que su hijo se encontraba en terapia intensiva y que le estaban realizando maniobras de reanimación. Luego le comunicaron que ya no se podía hacer nada, que el niño había ingresado al hospital sin signos vitales y que habría sufrido un paro cardiorespiratorio.

La denunciante manifestó que cuando dejó a su bebé en la guardería se encontraba bien y estaba sonriendo. Sostuvo que la ambulancia nunca llegó al jardín maternal y que tampoco hubo asistencia del servicio de emergencia contratado por la guardería.

En una nota realizada por El Tribuno a la madre del pequeño la mujer narró con detalles lo sucedido. “Me llamaron cerca de las 19.21 para decirme que mi bebé tenía problemas para respirar. Estaba con mi hija y salimos para el Jardín, en el transcurso me volvieron a llamar para decirme que un móvil policial había trasladado a mi hijo a un hospital, no sabían bien a dónde. Me llamaron de nuevo para decirme que lo habían llevado al Materno Infantil”, cuenta. Respira profundo, algunas pauses denotan el estado endeble de una madre que apenas hace una semana tenía entre sus brazos a su bebé de ocho meses.

El relato de lo ocurrido esa trágica jornada sigue: “Cuando llegué al hospital me dijeron que mi hijo había ingresado sin vida y no pudieron reanimarlo. Me hicieron pasar a la sala con él, ahí me dijeron que ya no podían hacer nada y dejaron de reanimarlo”.

Rocío le dijo a El Tribuno que el único momento que habló o al menos recibió algún tipo de explicación por parte de la directora del lugar, Luciana Dan, fue en el mismo Hospital Materno Infantil. “Me explicaron superficialmente que a mi hijo lo habían ido a levantar para comer y los ojos se le fueron para atrás, sin reacción. Empezó a respirar con dificultad y después dejó de hacerlo. Fue lo único que alcanzó a decirme la señora porque estábamos en una situación difícil y no pudimos hablar más nada”, contó.

“Estaba sano”

“Con mi marido somos los padres y sabemos cómo estaba de salud, él no tenía nada. Mi hijo no tenía ningún tipo de problemas, en ese momento se dijeron cosas que no son ciertas. Tenía todos los controles pediátricos al día, él estaba totalmente sano”. En ningún momento Rocío toma la posta acusadora; paciente, sabe que debe esperar pero también es contundente al apuntar que el jueves pasado a Nicolás lo dejaron en perfectas condiciones en ese lugar.

Si bien, explica la mujer, llevaron a su pequeño al Jardín Maternal sin que tuviera nada, “en mayo tuvo un problema de salud pero cuando volvió a la guardería lo hizo con el alta definitiva del médico”, señaló y aseguró que dejó a su bebé en buenas condiciones. “Tuvo dos días internado y después días de reposo en mi casa”, contó.

El tiempo que Nicolás estuvo en la Tetera de Porcelana, antes del trágico desenlace, no había sufrido percances importantes. “Me llamaron algunas veces por fiebre que había hecho después de alguna vacuna, algo normal. Después cayó con una bronquiolitis, en mayo, que fue donde estuvo internado dos días y otras hizo reposa en mi casa”, dijo.

Según la mujer en el momento en que dejaron al bebé en la guardería no atravesaba ningún proceso de recuperación ni estaba con medicación.

