Resumen semanal de los mercados: Trump vs Biden y medidas alentadoras en lo local

Por Miguel Ángel Nieva, Asesor Financiero Certificado de Parthenon Inversiones

LO MÁS IMPORTANTE DE LA SEMANA

MERCADO LOCAL. Cerramos una semana donde las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía, dieron un respiro a los mercados que venían experimentando semanas de mucha volatilidad e incertidumbre. El lunes, Martin Guzmán se comprometió a no solicitar hasta fin de año asistencias del Banco Central de la República Argentina al Tesoro en forma de adelantos transitorios, estos últimos son prestamos que otorga el Banco Central al Tesoro para cubrir necesidades de financiamiento que el sector publico no llega a poder afrontar mediante los impuestos o a través de la colocación de deuda en el mercado. Es decir, no se pedirá dinero al BCRA para financiar el déficit fiscal que tiene el país, y cabe recordar que el mismo se acrecentó con la llegada de la pandemia, dadas las distintas asistencias económicas que brindó el Gobierno Nacional. Sumado a la cancelación de una parte de estos adelantos, la semana pasada, son señales que le muestran al mercado la voluntad del gobierno de alcanzar un fortalecimiento en la parte fiscal. Además, se aseguró que el financiamiento extra obtenido, a través de la colocación de deuda en el mercado, se usará para seguir reduciendo el nivel de asistencia del Banco Central.

Cada una de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional pueden tener su efecto en el corto plazo, sin embargo, los inversores se mantienen expectantes y exigen que se encare un plan económico que ataque de lleno los desequilibrios monetarios y fiscales que trae consigo el país, se requieren de acciones concretas que brinden credibilidad, confianza y visión a futuro. Hacia adelante, se espera la semana que viene la llegada nuevamente de un equipo de FMI, buscando que brinde el manto de confianza que el Gobierno requiere. Además, antes del inicio de las negociaciones por un nuevo programa de financiamiento, el Gobierno realizó el jueves un pago de deuda por cerca de 300 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI).

De esta manera, los activos financieros experimentaron jornadas de optimismo contagiados a su vez por las expectativas internacionales en pleno proceso de definición electoral en los Estados Unidos. El mercado de deuda, tuvo una semana con movimientos mixtos pero el balance da positivo, mostrando que hay tensión en los precios, pero que se están esperando medidas que restauren la confianza. Con respecto al mercado accionario local, medido por el Índice Merval en pesos tuvo una semana con subas y bajas, donde la atención estos días estuvo en lo suceda en Estados Unidos, donde todavía no se conocen los resultados de una elección que por ahora favorece a Biden. Una vez definido, los inversores volverán a mirar la evolución de las variables locales con el foco en las negociaciones con el FMI.

Por el lado del mercado cambiario, las intervenciones por parte del Banco Central de la República Argentina continúan, asumiendo diferentes roles en lo que fue la semana. Predominando su parte compradora, permitiendo de esta manera aumentar las reservas que, en comparación a las ventas realizadas los meses anteriores está muy lejos de recuperarse ya que al netear las operaciones el resultado es negativo. De esta manera, el dólar oficial cierra este viernes en 84,25 pesos, a lo que sumándole el impuesto País y el 35% de ganancias alcanza los 137,78.

Las cotizaciones bursátiles que permiten hacerte de dólares en el mercado de capitales, dólar MEP y Contado con Liquidación experimentaron una semana levemente al alza, luego de haber sufrido fuertes caídas, dadas las distintas intervenciones y regulaciones el BCRA. De esta manera, sus cotizaciones cerraron este viernes en 141,58 y 146,99 pesos respectivamente. En relación al dólar extra oficial, sufrió una baja de 12 pesos en la semana para colocarse en los 157.

MERCADO INTERNACIONAL. Toda la atención está en la definición de las Elecciones Presidenciales en los Estados Unidos, que hasta ahora favorece al candidato Biden. El temor estaba en cómo podía reaccionar el mercado ante un posible triunfo de Biden. Sin embargo, los principales índices bursátiles que miden el comportamiento accionario, tuvieron una semana en balance positiva. De todas maneras, nada está dicho ya que Trump insiste con la existencia de fraude e intenta frenar el conteo de votos en algunos estados a través de demandas.

En este contexto, los inversores se encuentran expectantes no tan solo a las elecciones, sino también, a la evolución del coronavirus en las economías mas importantes del mundo y los posibles estímulos fiscales que ayuden a amortiguar los efectos causados por la pandemia. En este sentido, la Reserva Federal norteamericana definió que va a mantener las tasas de interés en los niveles actuales y renovó su compromiso con la recuperación de la economía de Estados Unidos

Así también, el día de hoy se conoció que las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayeron levemente con respecto a la semana anterior, aunque fueron mayores a las estimadas por los analistas.