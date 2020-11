Golearon Los Pumas en la previa al debut contra los All Blacks

Dos jugados. Dos ganados. Tries para todos los gustos. Y, claro, cosas para mejorar. Los Pumas disputaron su segundo amistoso del año y el último antes de debutar en el Tres Naciones, algo que sucederá el próximo sábado (3.10 am hora argentina) cuando enfrenten a los All Blacks en el Bankwest Stadium, de Sídney. Antes de eso, la Selección volvió a superar a Australia XV (un combinado B/C). Fue un buen 57-24 para tomar envión.

Fueron tres tiempos de 30 minutos en Leichhardt Oval en donde Mario Ledesma le dio rugby a 41 jugadores y quizás por ahí pasa una de las buenas noticias: hubo acción para todos, buscando amigarse con la guinda y agarrándole el timing a compañeros con los que hace tiempo no juegan, contra un rival que plantó batalla. Más allá de ganar y golear, lo bueno es sumar roce. Y no tener lesionados, claro.

Lo mejor de la Selección fue la segunda media hora, en donde liquidó el partido. Antes, en los primeros 30′, tomó ventaja con los tries de Santiago Carreras y el doblete de Tomás Cubelli, para el 19-5. En el segundo tiempo, Pablo Matera, Domingo Miotti y Santiago Cordero sacaron más ventaja. El wing apoyó luego de un gran kick de Miotti. Ellos reemplazaron a Imhoff y Nico Sánchez, quienes fueron titulares. El 40-24 a falta de un tiempo más ya decía mucho. En el cierre, Juan Cruz Mallía, Sebastián Cancelliere y otra vez Cordero decretaron la goleada, con nueve tries a favor y cuatro en contra.

“Fue una semana lindísima. Fue una alegría enorme, emoción volver a encontrarse, entrenar juntos. Eso se ve todos los días y se traduce en la cancha. Tenemos una semana entera de mucho laburo para encarar un partido difícil. La prioridad es ir preparando el primer partido”, soltó Ledesma, mientras espera a Facundo Isa, Jerónimo de la Fuente, Lucas Mensa y Emiliano Boffelli, las únicas bajas que tuvo por leves lesiones musculares. No los quiso arriesgar.

Además de los 41 jugadores y el staff técnico, hubo algunos hinchas en el estadio disfrutando de la goleada. Es que Australia vive una etapa de apertura en cuanto a la pandemia y esa fue una de las causas que convenció a la Sanzaar para que organice el Championship en dicho país. Luego se bajó Sudáfrica y pasó a ser un Tres Naciones. En la primera fecha, los All Blacks golearon a los Wallabies por 43-5, pero este mismo sábado los de amarillo se tomaron revancha y ganaron por 24-22.

El resumen de los tantos: PT: tries de S. Carreras y Cubelli (2). Goles de Sánchez (2) (LP). Try de Reilly (RAU). ST: Tries de Matera, Miotti y Cordero. Goles de Sánchez y Miotti (2) (LP). Tries de Naisarani (2) y Nawaqanitawase. Goles de Harrison (2) (RAU). TT: tries de Mallía, Cancelliere y Cordero. Gol de Miotti (LP).

