Biden venció a Trump y es el nuevo presidente de los Estados Unidos

Joe Biden se ha proclamado ganador de las elecciones en EE.UU. Cuatro días después de la cita del 3 de noviembre, y tras lograr los 20 compromisarios de Pensilvania, Biden ha superado los 270 votos electorales que dan las llaves de la Casa Blanca.

Mientras, Donald Trump, amenaza con seguir dando la batalla. Ha desplegado una ofensiva para que se «pare el recuento», en relación al voto por correo, sobre el que viene poniendo el foco de sus denuncias de «fraude».

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020