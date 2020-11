Joe Biden tras ganar las elecciones: “Seré un presidente para todos los estadounidenses”

Con 273 electores, el candidato demócrata Joe Biden ganó las elecciones en EEUU. Tras obtener los votos del estado de Pensilvania, publicó un mensaje en Twitter, acompañado de un video.

“Estoy honrado de que me hayan elegido para liderar nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, hayan o no votado por mi. Mantendré la fe que me han depositado”, escribió.

En el video, se observan imágenes de varios ciudadanos de todas las etnias, jóvenes, trabajadores, adultos, dragqueens, deportistas y entre otros profesionales mientras suena la canción “America the Beautiful”, un sencillo patriótico interpretado por el ícono del soul Ray Charles.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020