Donald Trump volvió a denunciar fraude “Gané las elecciones”

“Gané las elecciones”, dijo Donald Trump, y reiteró en redes sociales sus denuncias de fraude. Así, el candidato a la reelección de Estados Unidos rechazó la victoria de su rival, el exvicepresidente Joe Biden, y dijo que “la elección no terminó”. En un comunicado que compartió su equipo de campaña, además, dijo que Biden “no ha sido certificado ganador de ningún estado”.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020