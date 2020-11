La Iglesia abogó por una Justicia Independiente del poder político en Tucumán

“Como obispos de Tucumán, ante la situación reinante en nuestra provincia, nuevamente queremos hacernos eco “del clamor por la justicia demasiado largamente esperada” (S. Juan Pablo II)”

“Afianzar la justicia, es uno de los propósitos enunciados en el preámbulo de la Constitución Nacional”. De este modo comienza el documento de la Iglesia de Tucumán que lleva la firma el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez; del cardenal Luis Villalba; del obispo de Concepción, Melitón Chávez; y del obispo emérito de esa diócesis, José María Rossi, en el que abogan por una Justicia independiente, que sea capaz de controlar al poder político.

Titulado “Afianzar la Justicia”, en una clara alusión al Preámbulo de la Constitución Nacional, el escrito firmado por los prelados tucumanos destaca que “la función de control de la Justicia sobre la gestión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo requiere una auténtica transparencia e independencia”.

“Siempre el poder político tuvo la tentación de limitar al Poder Judicial, que debe ser independiente para ser más eficaz en su tarea”, agregó. Poniendo énfasis en que “la sociedad necesita recuperar la confianza en la justicia para vivir y crecer en libertad, seguridad y equidad. Y para ello es imprescindible la independencia del Poder Judicial”.

Para que pueda cumplir con ese objetivo, “hace falta establecer de forma real un sistema de mérito para el acceso a los cargos en el Poder Judicial, desterrando cualquier situación de privilegio”, advierten quienes encabezan la Iglesia Católica en Tucumán.

En otro párrafo del fuerte pronunciamiento, los religiosos recuerdan que “la función de control de la Justicia sobre la gestión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo requiere una auténtica transparencia e independencia”, por lo que recomiendan “evitar la politización y la burocratización del Consejo Asesor de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento”.

“Sin duda que la prioridad inmediata es generar trabajo genuino, saciar el hambre de la gente, especialmente de los niños y los ancianos; atender la salud de todos, sobre todo la de los más pobres, garantizar el acceso a una vivienda digna, dar seguridad a las familias y esperanza a los jóvenes . Pero si no se garantiza antes la seguridad jurídica, ese futuro es una utopía”, establecen los dignatarios de la Curia en otro duro párrafo.

En otro tramo del documento, los obispos recordaron la pronta beatificación de Fray Mamerto Esquiú recientemente anunciada por el Papa Francisco, citando nada menos que su célebre “Sermón de la Constitución”, pronunciado el 9 de Julio de 1853.

“Dijo entonces: ‘…obedezcan señores. Sin sumisión no hay ley, sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad, existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerras y males de que Dios libre a la República Argentina, concediéndonos vivir en paz y en orden sobre la tierra… La vida y conservación del pueblo argentino dependen de que la Constitución sea un ancla pesadísima a la que esté amarrada esta nave” citaron los monseñores antes de cerrar el texto con un pedido de oración en el que advierten que “ya no podemos desentendernos mirando para otro lado, trabajemos todos por la Paz y la Justicia”.

También apuntaron que el Episcopado Argentino en mayo de 1981 en “Iglesia y Comunidad Nacional” decía: “La separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que la Constitución consagra deben tener vigencia permanente y efectiva, evitando la indebida injerencia de un poder en otro y favoreciendo el juego libre y el mutuo control entre sí”.

“A todo el Pueblo de Dios le pedimos que oremos mucho para que, conscientes de la gravedad de este tiempo que vivimos, y de que ya no podemos desentendernos mirando para otro lado, trabajemos todos por la Paz y la Justicia”, cerró el documento dado a conocer por la Iglesia.