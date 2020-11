Eta toca tierra a lo largo de la costa centro-sur de Cuba

La tormenta tropical Eta tocó tierra a lo largo de la costa centro-sur de Cuba, según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes. Eta continuará por el centro de Cuba durante las próximas horas antes de ingresar al Estrecho de Florida más tarde. Luego, se pronostica que Eta pasará cerca o sobre los Cayos de Florida esta noche y el lunes temprano, antes de moverse al Golfo de México el lunes por la noche y el martes.

Se pronostica que Eta traerá lluvias significativas a partes de Cuba, donde es probable que esta cantidad de lluvia provoque inundaciones repentinas significativas y potencialmente mortales y deslizamientos de tierra en áreas de terreno más alto.

Although #Eta's center is over central Cuba, waves of heavy rain are spreading across South #Florida and the Florida Keys this morning. 6-12" of rain, with isolated areas of 18", are possible over this region during the next few days.https://t.co/a6nU87U3bG pic.twitter.com/bDS2BEhIzf

