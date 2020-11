MTV EMA 2020: Lali Espósito obtuvo el único premio para la Argentina

Mientras se encuentra en España filmando una serie para Netflix, Lali Espósito recibió una alegría gigante. La cantante y actriz se consagró como Mejor Artista Latinoamérica Sur en los MTV Europe Music Awards (EMAs) 2020, que premia lo mejor de la música europea y mundial. Es el quinto galardón que obtiene Lali de la célebre cadena de música y fue la única artista argentina que logró imponerse, en una ceremonia virtual que tuvo a Coldplay, BTS, Karol G y Lady Gaga como los grandes vencedores.

La artista mostró su alegría en las redes sociales, donde compartió un video con sus fanáticos. “Es un premio para Sudamérica, no es solo para mí. Es para todos mis colegas y artistas queridos de mi país y de otros países vecinos que también estaban nominados, así que lo comparto con todos ellos. Principalmente quiero agradecerles a mis fans, que año tras año me regalan estos premios maravillosos”, dijo Lali, quien además destacó el apoyo de su grupo de trabajo y se mostró agradecida a “toda la gente que sigue mis locuras y que me ayuda a ser cada día mejor”.

En su categoría, Lali compitió con cuatro artistas argentinos y sus fans celebraron su victoria sobre Cazzu, Khea, Nicki Nicole y, sobre todo Tini, que avivó la rivalidad entre los fanáticos de ambas cantantes en las redes sociales. Con este galardón, Lali recupera el trono que le había quitado el año pasado J Mena (como se la conoce en el ambiente artístico a Jimena Barón) y se consolida en el mercado latino. Los otros ganadores regionales fueron Pabllo Vittar (Mejor Artista Brasileño), Sebastián Yatra (Mejor Artista Centro) Bad Bunny (Mejor Artista del Caribe) y Danna Paola (Mejor Artista Norte).

El grupo británico de pop Little Mix, ganador en su rubro, fue el encargado de presentar una ceremonia virtual que fue vista en 180 países de todo el mundo. La gala tuvo la actuación en directo de David Guetta (quien se impuso como Mejor artista electrónica), Alicia Keys, DaBaby, o las propias Little Mix. También dieron el presente Maluma y Karol G, en un auténtico clásico latino que quedó en manos de la autora de “Bichota”, quien se impuso como Mejor artista latina y como Mejor colaboración por “Tusa”, interpretada junto a Nicki Minaj.

El gran ganador de la jornada fue el grupo de K-Pop BTS, que se hizo acreedor a cuatro galardones, incluyendo Mejor grupo y Mejor canción por “Dynamite”. Los premios grandes quedaron en manos de Lady Gaga (Mejor artista), Coldplay (Mejor artista rock) y DJ Khaled y Drake como Mejor videoclip por “POPSTAR”.

Fuente: TeleShow