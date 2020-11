Realizan una colecta de sangre en el Parque Avellaneda

La titular del Banco de Sangre de la Provincia, Felicitas Agote, se refirió al Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y a la importancia de continuar generando conciencia en la comunidad sobre el gran impacto que la donación tiene en la vida de quienes la necesitan.

El 9 de noviembre es la fecha establecida a nivel nacional para agradecer y agasajar a los donantes voluntarios que tradicionalmente y gracias a variadas campañas de concientización e incentivo se encuentran en aumento, y que especialmente en situación de pandemia permitieron tener un stock de sangre para responder a la demanda de los hospitales.

En este contexto Agote comentó que hoy se realizará una colecta en el Parque Avellaneda, al aire libre y respetando todas las medidas de seguridad para que la gente que quiera se acerque a donar sangre.

“Es en gran parte gracias a estas personas que pudimos salir adelante en este tiempo de pandemia en que la gente por lo general tiene mucho temor de salir, de donar sangre y tal vez exponerse al contagio. Son los voluntarios los que hicieron el esfuerzo y siempre estuvieron apoyándonos con el aporte de su donación”, dijo Agote.

Las colectas de sangre externas que se organizaron desde el área fueron el mayor punto convocante, ya que el hecho de situarse afuera de las instituciones sanitarias generó en este contexto mayor confianza de acercarse a donar. “Si bien en el Banco de Sangre no hay circulación de pacientes enfermos, quisimos generar un clima de total confianza para las colectas que en su mayoría son voluntarias”, contó la referente.

En este contexto la profesional quiso recordar a la comunidad que si bien nos encontramos en pandemia por Coronavirus, no todas las patologías que se suceden son a causa de Covid-19 y que hay miles de pacientes que necesitan transfusiones, que se encuentran cursando tratamientos onco-hematológicos, quimioterapias, que reciben cirugías de emergencia y todo eso requiere de un Banco de Sangre con stock suficiente de reserva.

“El Ministerio nos aporta todo el equipamiento de protección personal para el personal de la salud y todos los recursos necesarios para mantener el distanciamiento, para hacer la convocatoria, dar turnos y organizarnos de la mejor manera. Vamos a continuar con colectas, hay asociaciones, clubes de rugby, boy scouts, iglesias que se ofrecen para realizar colectas a lo largo de noviembre y diciembre que son los meses más difíciles junto a enero y febrero, cuando por lo general baja la cantidad de donantes”, sostuvo la profesional.

“Salir a donar sangre es como ir a hacer las comprar o cualquier trámite, tenemos todos los cuidados para que tanto los donantes como el personal de la salud no estén expuestos a ningún riesgo”, finalizó.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?

Gozar de buena salud.

Ser mayor de 18 años.

Pesar como mínimo 50 Kilos.

No encontrarse en ayunas.

Presentar identificación personal.

Sentirse bien el día de la donación.

No haber sido transfundido en el último año.

No ser adicto a drogas de ningún tipo.

No haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año.

No haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año.

No estar embarazada o amamantando.