Víctima de femicidio: Recuerdan a Juana Rosa Guaraz con un banco rojo

En la plaza 1° de Mayo, de Villa Luján, un banco rojo recuerda a Juana Rosa Guaraz, una mujer de 56 años que fue asesinada de un disparo el pasado 30 de abril por un hombre que luego de cometer el crimen se suicidó. Este lunes, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán rindió homenaje a la víctima de femicidio en el paseo instaló el banco, sobre calle Don Bosco, entre Necochea y Sargento Cabral, en la zona oeste de la Capital.

La diputada Beatriz Ávila advirtió que, según las estadísticas oficiales, cada 23 horas muere una mujer en Argentina víctima de femicidio. “Tucumán no escapa a esto, las cifras son alarmantes. Pero detrás de estas cifras hay una historia de vida, una vida arrancada, una familia que queda sin madre, sin hermana, sin hija, una amiga que se pierde”, expresó la diputada. Y agregó: “Veo con mucha preocupación como esta cifra sigue creciendo, nos tiene que llamar a reflexión a todo, porque no solo la mata el asesino sino también la mata el sistema, el Estado, la falta de justicia, la falta de confianza que tiene la gente con la seguridad y los distintos poderes”, advirtió la parlamentaria. “De esto vamos a salir entre todos, no solo visibilizando sino también con políticas claras de acción. No es tiempo de hablar sino de hacer. Esto excede las diferencias políticas y nos tiene que unir para poder decir `Ni una menos´ en Tucumán y en el país”, recalcó Ávila.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social y Cultural, Carlos Ale sostuvo que, por instrucciones del intendente Germán Alfaro, la lucha contra la violencia machista es una política de gobierno del municipio. “Desde la Municipalidad estamos haciendo lo que más se puede en esta temática, como tener en optimas condiciones un Refugio Hogar para Mujeres y sus Hijos Víctimas de la Violencia en el parque 9 de Julio, organizar capacitaciones en el marco de la Ley Micaela y brindar distintos servicios de acompañamiento”, indicó el funcionario.

En tanto, la subdirectora del Centro Municipal de Violencia, Mujer y Derechos Humanos, Lucia Briones señaló que la Municipalidad realiza permanentemente campañas de concientización sobre la violencia contra la mujer. “En este mes, en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre, es el momento oportuno para estar aún más presentes y llamar a la reflexión para preguntarnos qué nos está pasando como sociedad”, manifestó la funcionaria.

Briones recordó que, “en lo que va de 2020, ya tenemos 18 mujeres, entre ellas tres niñas, que fueron asesinadas por el solo hecho de ser mujeres”.

La subdirectora del Centro Municipal de Violencia, Mujer y Derechos Humanos destacó que la Municipalidad de la Capital brinda asistencia, atención psicológica y asesoramiento legal a mujeres víctimas de violencia, de lunes a viernes (excepto los feriados), de 8 a 13, de manera presencial, en avenida Juan B. Justo 965, donde funciona el Centro Municipal de Violencia, Mujer y Derechos Humanos, que depende de la Dirección de Familia y Desarrollo Comunitario.

Además, está habilitado el número de teléfono celular 3812063501, al que se puede enviar mensajes WhatsApp, para que un integrante del equipo se contacte a los fines de coordinar una entrevista personal.