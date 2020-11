El blue se desplomó $ 6 y el BCRA compró poco más de u$s 110 millones

A un mercado internacional que celebró con fuertes subas la victoria de Joe Biden en los Estados Unidos y el anuncio de Pfizer respecto al éxito de las pruebas de su vacuna contra el coronavirus, se sumó una nueva licitación de dólar linked en la plaza local.

En este contexto, el dólar blue terminó la primera rueda de la semana con un desplome de $ 6 que lo llevó a los $ 151, con lo que tocó su piso en un mes. Esto reduce la brecha con el oficial a niveles cercanos al 90%.

Fuentes oficiales confirmaron que el Banco Central (BCRA) compró u$s 113 millones para sus reservas. La entidad no adquiría una suma similar desde el 11 de junio pasado cuando tras dos semanas de intervenciones recuperó u$s 900 millones para sus arcas y se animó por entonces a flexibilizar el cepo. El 29 de mayo último la entidad había sumado u$s 279 millones.

En los cinco días hábiles que van de noviembre la autoridad monetaria lleva realizadas compras netas por u$s 179,1 millones. En los cinco primeros días hábiles el resultado había sido en julio (-258,3 millones), agosto (- 477,2 millones), septiembre ( -492,9 millones) y octubre (-386,3 millones).

Sin embargo, la caída en el precio del oro tras el anuncio de Pfizer generó una pérdida en las reservas de u$s 144 millones, un dato no menor.

“Están funcionando los filtros para prevenir que no se importe en forma anticipada ni se cancelen deudas antes de tiempo”, agregaron los voceros.

El economista y director de la consultora LCG, Guido Lorenzo, consideró que las medidas que lanzó el Gobierno para acortar la brecha “están funcionando correctamente”.

Sin embargo, planteó que “el problema principal pasa ahora por la pérdida de reservas. Desde que se empezaron a tomar medidas para controlar el mercado de cambios se perdieron más de u$s 2500 millones“.

“Si la tendencia sigue siendo la de perder reservas y no se hace delivery de las metas de reducción más acelerada del déficit y consecuentemente menos emisión, esto puede ser visto como una calma transitoria. Esta victoria del Gobierno tiene un tinte pírrico, la brecha sigue siendo muy elevada (incluso más que cuando se empezó a atender el problema el 15 de septiembre), se perdieron y se siguen perdiendo divisas. Si no hay resolución de los problemas de fondo, léase déficit fiscal elevado y monetización del mismo, no será permanente el efecto de las medidas”, alertó.

Para el analista financiero, Christian Buteler a este precio el dólar blue “está para comprar”.

“Cuánto más podrían bajarlo el Gobierno si el dólar oficial más impuestos está $140. El tema pasa por cuánto dejas comprar, a que precio y cuanto emitis”, cuestionó.

Los dolares financieros cerraron ambos con un avance de 0,3%, lo que dejó al dólar MEP en los $ 141,98, y el contado con liquidación en los $ 147,36.

“Tras desinflarse desde los máximos, los dólares financieros siguen más expectantes, no sólo por el mejor clima reciente, sino también porque dichas referencias ya se encuentran cerca del piso del dólar solidario”, resaltó el economista Gustavo Ber.

El dólar mayorista sumó 25 centavos hasta los $ 79,35 en el MULC. El dólar avanzó 25 centavos hasta los $ 84,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El volumen operado en el segmento contado fue u$s 210,771 millones, mientras que en futuros MAE se anotaron negocios por u$s 74,300 millones

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central se colocó en los $ 84,95, que sumado al impuesto país del 30% más la retención de Ganancias del 35%, elevó el valor del dólar ahorro a los $ 140,16.

Hoy se conoció que el pasado jueves exportadores de cereales y oleaginosas liquidaron u$s 91,588 millones en el mercado de cambios.

“En las últimas semanas el Gobierno empezó a tomar medidas más ortodoxas para reducir la brecha entre los tipos de cambio. Primero, empezó con la parte monetaria, con el Banco Central (BCRA) subiendo tasas“, señaló Matías Roig, director de PPI.

Destacó que también “cambió el enfoque respecto de cómo se financiará el déficit fiscal, con la emisión de dos bonos dólar linked, lo que le sirvió para devolver los adelantos transitorios del Tesoro al BCRA”.

El peso argentino se depreció así 0,31% en un día de comportamientos mixtos en las monedas de la región.

FUENTE: Cronista