“Doña Pirucha” se quedó con todas sus cosas en la propia vereda de su casa

Una mujer de Villa Angelina fue desalojada de la vivienda en la que habitaba este mediodía y, según denuncia, el procedimiento fue ilegal.

De acuerdo a lo relatado por sus vecinos, Herminia Rodríguez, conocida como “doña Pirucha” vive en Buenos Aires al 2.200 desde hace 45 años. Ella misma cuenta que se mudó al sitio junto a su padre y allí vivieron sin abandonar nunca la propiedad. Sin embargo, asegura, hace un año el hombre murió y su propia hija (nieta del propietario) comenzó a reclamarle que abandone el inmueble para quedárselo ella.

Las fotos muestran a la mujer de 67 años en la vereda con sus pertenencias. Desde el barrio, indicaron que está cobijada en casa de una vecina, pero la incertidumbre de haberse quedado sin casa la afectó de una manera muy grave.

“Yo estaba esta mañana aquí solita y escuché ruidos: estaban entrando por la parte del frente. Rompieron la puerta, los candados, eran muchas personas de acá cerca con policías”, relató doña Pirucha a Los Primeros. “Me querían dejar en un pedacito, encerrada, sin baño y sin nada y quedarse ellos con el resto de la casa”, agregó.

La mujer asegura haber tenido el título de propiedad del inmueble pero, señala, su propia hija se lo llevó. Además, no sabe si le dejaron copia de la orden de desalojo: “yo me he descompuesto, no se nada de si dejaron un papel. Esta noche no sé donde voy a dormir”, finalizó.