Netflix prueba un canal que funciona de modo similar a la televisión

Netflix está probando en Francia un canal con contenidos programados para su reproducción en directo, que funciona de modo similar a la televisión, con los contenidos más populares del país o región.

El denominado Netflix Direct en Francia promete ampliar para sus suscriptores la posibilidad de ver contenidos sin pasar demasiado tiempo eligiendo una película o serie.

En base a los programas más populares de la plataforma, el algoritmo detrás de la plataforma Netflix establece una programación que el usuario puede ver, de forma similar a como se ven los contenidos en la televisión.

El nuevo canal con contenidos programados permite ver los programas que la plataforma va a emitir con hasta cinco días de antelación, para que el usuario pueda tenerlos en cuenta.

No obstante, si no le convence o no le viene bien, sigue teniendo la posibilidad de buscar los programas y verlos en otro momento, aseguraron desde la plataforma de contenidos vía streaming.

“En Francia, ver televisión tradicional sigue siendo enormemente popular entre la gente que solo quieren tener una experiencia de “reclinarse” en la que no tengan que escoger shows (…) Quizás no tengas ganas de decidir o eres nuevo y estás haciéndote con ello, o solo quieres ser sorprendido por algo nuevo y diferente”, aseguraron.

Este modo Directo está actualmente en pruebas en algunas zonas del país galo, desde el 5 de noviembre, aunque según el sitio Variety se espera que se extienda al resto del país el próximo mes. Está solo disponible para suscriptores.

Fuente: Clarín