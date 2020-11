Hay 13 tucumanos reinfectados de coronavirus

Así lo confirmó la ministra de Salud de la Provincia, Rossana Chahla, esta mañana:

“Hay 13 casos puntuales que ya tuvieron covid hace más de dos meses. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que en la segunda infección hacen un compromiso pulmonar. Porque yo haya tenido hace tres meses no quiere decir que no tendré ahora. Hay que testear, chequear los anticuerpos y si estos no se desarrollaron, hay que tener muchísimo cuidado”, expresó.

Y explicó que si una persona fue asintomática o tuvo síntomas muy leves, estos pueden comenzar a aparecer de manera más fuerte luego de dos meses.

“Todavía no se sabe cuánto duran los anticuerpos, se dice que al menos 90 días, es algo que lo vamos a saber con el tiempo pero una persona que fue asintomática, generalmente no desarrollan los anticuerpos”, detalló la ministra en una entrevista con La Gaceta Central.