El legislador Ricardo Bussi acusa al peronismo por las tomas de tierras en Tucumán

El legislador acusa a Mario Sánchez de ser el responsable de las usurpaciones en el predio donde asesinaron a la ñina Abigail Riquel.

Este es Mario Sánchez, puntero político de Alfaro y empleado municipal. En la entrevista que brindó a LG Play, refrendó todos mis dichos. Sr. Sánchez ¡Usurpar tierras es un delito! La pobreza no se erradica cometiendo ilícitos ¡Así gana voluntades el peronismo!#Basta pic.twitter.com/ibJU4PuT4V — Ricardo Bussi (@ricardobussi) November 9, 2020

“Cuando ocurrió lo de las tomas de tierras, Sánchez era la cara visible para dar notas, el dice que es el conductor de los usurpadores y desafió a las autoridades”, denunció.

“El peronismo no termina de asombrarnos, cuando no tiene un puntero político narcotraficante, tiene uno usurpador. El peronismo tiene ese vínculo permanente con el delito, cuando no son los de Alfaro son los de Manzur”, comentó.

