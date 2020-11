Proponen retorno a clases de algunos talleres universitarios

En el marco de las actividades que coordina el Comité Operativo de Emergencia (COE), el ministro de Seguridad y secretario del COE, Claudio Adolfo Maley, convocó a una reunión a representantes de las cuatro casas de Altos estudios de la provincia, Universidad Nacional de Tucumán (UNT), San Pablo T, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a los fines de tratar la inquietud del retorno a clases presenciales de algunas actividades correspondientes a ciertas carreras.

En lo que respecta a la vuelta a clases normales, se definió que el año 2020 cerrará con clases virtuales. En la reunión también estuvo presente el subsecretario de Seguridad, José Ardiles y el representante por el Ministerio de Salud, el director de Salud Mental, Walter Sigler.

“Fue una reunión con los académicos de las cuatro universidades de Tucumán en la cual junto al ministro tratamos el tema del retorno a las universidades, a las clases presenciales, que en Tucumán de por sí ya las universidades se han expedido y en el 2020 continuaran las actividades virtuales. Ahora lo que nos preocupa a todos, especialmente a los que formamos parte del Ministerio de Salud, es contar con recursos humanos de ciencias de la salud que egresen y puedan entrar a nuestras modalidades asistenciales, de formación de residencia. Para ello deben cumplir con una serie de requisitos fundamentales entre los cuales están las competencias de las ciencias de la salud en la parte práctica que se llevan a cabo en nuestros servicios asistenciales”, indicó Sigler refiriéndose al área de medicina, enfermería, bioquímica, kinesiología y farmacia.

En este sentido, aclaró que “se presentará un protocolo específico para que los alumnos, futuros egresados, puedan realizar estas prácticas en nuestro campo de acción, pero con protocolos bien específicos para cuidar al paciente y a ellos. Esto será presentando en el documento único que elaboraran los representantes de las universidades a nuestro Ministerio para que hagamos un estudio junto con todo el equipo de expertos y en base a ello, proponer al COE para una futura resolución”.

Asimismo, el decano de la Facultad de Medicina, Mateo Martínez junto al rector de la UNT José García, señaló que “se plantearon tres temas muy criteriosamente, por un lado, el avanzado año y la masividad que implica una clase presencial, los cuatro rectores coincidieron que no era prudente a estas alturas volver a clases teóricas, continuaran con las clases virtuales. El otro punto que se planteó, es la posibilidad de tomar exámenes presenciales, el COE autorizó para fines de agosto un protocolo para la toma de exámenes presenciales, ahora se volvió a platear, se armó un pequeño grupo de trabajo para que algunos exámenes que deban ser presenciales de acuerdo a la disciplina como ser arquitectura, medicina, etc, puedan ser realizados. Creemos que en pocos días el COE pueda aprobar esa medida en el protocolo de agosto y un tercer grupo de trabajo va a elaborar algunas propuestas para ver si algunas actividades prácticas, como ser arquitectura que planteo que hay actividades en taller que no queda alternativa que hacerlas en clase presencial, por lo que se va a preparar un protocolo específico para estas actividades presenciales en las universidades”, enumeró y remarcó que la reunión fue muy fructífera.

Por su parte Cecilia Raya, secretaria General de la Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino, sostuvo que, “trabajamos en conjunto para proponer la elaboración de los protocolos teniendo siempre presente las condiciones sanitarias que reinan en la provincia y en la región, para ver la posibilidad a partir de estos protocolos una vez autorizados, de que los alumnos puedan realizar aquellas prácticas presenciales de las carreras que así lo requieran”.

Además, afirmó que “hemos propuesto la necesidad de analizar protocolos para aquellos exámenes presenciales que necesariamente deben ser de esta manera, la vuelta a las clases presenciales en cierto sentido por la época del año en la que nos encontramos tal vez no sean fundamentales en este momento, por lo tanto, vamos a trabajar las universidades con el COE para elaborar los protocolos para las condiciones sanitarias de nuestros alumnos y docentes”.

Finalmente, Ramiro Albarracín, rector de la Universidad de San Pablo Tucumán, agregó “continuaremos con el tratamiento a distancia en lo que queda de este año y si vamos a empezar con presencialidad para marzo del año que viene. Sin embargo, se van a habilitar y pedir permisos especiales para algunas prácticas que deben completarse de algunas carreras que tienen esas incumbencias, como medicina, diseño industrial y textil, bromatología o ciencia y tecnología de los alimentos. Entonces esas asignaturas tendrán alguna presencialidad en lo que resta del año para completar la formación anual y permitirle al alumno que pase de curso. Cada una de las unidades académicas definirá que materias y los días que se realizará esta actividad y en principio se hará una comisión de coordinación entre todas las universidades para hacer los protocolos generales que deban utilizarse para estos fines”, cerró.