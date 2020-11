“Alejandra salía a trabajar en la calle por la situación económica”, dijo su madre

El pasado jueves por la madrugada, Alejandra Benítez fue acribillada en la puerta del departamento que alquilaba, en la esquina de la avenida Roca y Ayacucho.

La familia y amigas de la víctima piden justicia por el homicidio y cuentan la dura realidad que les toca vivir al ser personas trans.

“Toda la vida he tenido miedo. No me gustaba que salga a trabajar en la calle. Hoy en día hay tantos peligros, tantas cosas que pasan. Ella salía por la situación económica que estábamos pasando. Hay veces que teníamos para comer y hay veces que no. Ella era algo especial para nosotros, ella vivía para nosotros”

“Ella salía por obligación, por la situación económica. Estaba pensando de ir a trabajar al sur. Hace un año estuvo trabajando en Puerto Madryn pero tuvo que volver por su enfermedad. Ahora no pudo viajar por la pandemia y se lamentaba mucho por eso”