Coronavirus en “El Gran Premio de la Cocina”: quiénes reemplazarán a Carina Zampini y Felicitas Pizarro

Luego de la ola de contagios de Covid-19 que se desató en El Gran Premio de la Cocina, se confirmó quiénes serán las reemplazantes de Carina Zampini y Felicitas Pizarro, que se encuentran aisladas recuperándose en sus respectivas casas.

Juan Marconi confirmó este lunes que contrajo coronavirus. Según relató el conductor del reality gastronómico emitido por El Trece, el martes de la semana pasada se juntó a comer un asado con amigos y si bien aseguró que cumplió “con todos los protocolos” (al aire libre y no más de 10 personas), al día siguiente del encuentro uno de ellos comenzó a presentar síntomas, se realizó un hisopado y dio positivo.

“Después cayó otro y pensé ‘acá hay algo’”, expresó en vivo a través de una videollamada. Por ello, dio aviso a la productora y no fue a grabar el resto de la semana “por prevención”. Aunque no presentaba síntomas decidió hacerse el hisopado que en un principio dio negativo. Sin embargo, “caían otros amigos”, continuó Marconi, por lo que decidió realizarse un nuevo test que esta vez dio positivo. “Caímos todos. Más allá de que estaba permitido lo que hicimos, soy un caso de que me contagié haciendo lo permitido. No hay que quedar de cuidarse”, reflexionó.

Tras el primer aviso de Marconi, el resto de sus compañeros de programa se aislaron a la espera del resultado del hisopado. Sin embargo, este martes se confirmó que Carina Zampini y Felicitas Pizarro -quien está embarazada de siete meses- también están contagiadas. La conductora del ciclo hasta el momento no presentó síntomas, pero el hisopado dio positivo.

“¡Estoy muy bien, sin síntomas hasta el momento! Gracias por tantos mensajes (enviados) ayer (por el lunes), a la espera del resultado. Y por el amor de siempre en sus palabras. Les dejo mimos al alma y mi sonrisa… ¡siempre!”, publicó Zampini en sus redes sociales.

Por su parte, la jurado de El Gran Premio de la Cocina también es asintomática aunque deberá permanecer aisladas al menos por nueve días en su casa con su marido, Santiago Solerno, y con el hijo de ambos, para evitar esparcir el virus. En diálogo con Teleshow, Pizarro manifestó que se siente “bien y sin síntomas”, y que su obstetra le transmitió tranquilidad debido a su embarazo: “Me dijo que no me preocupara y que lo mantuviera al tanto”.

Una vez pasados los nueve días, si el hisopado finalmente da negativo, Felicitas retomará con su labor como jurado junto con Mauricio Asta y Christian Petersen hasta fines de diciembre, cuando comience su licencia por maternidad.

Con respecto a las emisiones de El Gran Premio de la Cocina, hay algunos programas que ya han sido grabados. Sin embargo, desde la producción encontraron reemplazantes para dos de los tres infectados: la conductora y la jurado.

La actriz Carina Zampini no podrá iniciar la nueva temporada del ciclo el próximo martes 17 y será reemplazada por Andrea Politi en la conducción. Mientras que, para ocupar el rol de Pizarro, la convocada fue su colega, la cocina del programa de Mirtha Legrand que actualmente conduce Juana Viale, Jimena Monteverde.

Fuente: TeleShow