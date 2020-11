Beatriz Ávila cargó contra la justicia tucumana por el femicidio de Paola Tacacho

La diputada nacional Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) presentó este jueves una cuestión de privilegio contra el Poder Judicial de Tucumán a causa del femicidio de Paola Tacacho, que “conmocionó no solo a mi provincia sino a todo el país”.

“Lo más terrible de este caso es que ella había denunciado 13 veces y por cinco años al asesino”, señaló, pero “lamentablemente nadie hizo nada” y “la única denuncia que había llegado a la justicia, el juez (Francisco Pisa) absolvió a su asesino”.

Tal como dice la familia de la joven, la legisladora coincidió que Tacacho fue asesinada “dos veces: la primera, el asesino; y la segunda, la ausencia del Estado”. Ávila enfatizó además que Pisa “con su cobarde renuncia no va a devolver la vida a Paola”.

Al ironizar sobre “las seguridades” de los tucumanos, la diputada dijo que en su distrito tienen “la seguridad de que la mayoría de los casos no se van a esclarecer” y de que “si hay cuestionamientos a jueces el Poder Ejecutivo lo va proteger”.

“En Tucumán no existe la justicia, no existe quien proteja al ciudadano común”, resaltó y completó: “Si la justicia de Tucumán no funciona, lo que no está funcionando es la plena democracia en Tucumán”.

Fuente: Parlamentario