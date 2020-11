Suspenden el juicio por el femicidio de María Cristina Ávila

El juicio por el femicidio de María Cristina Ávila, la joven madre que murió al caer de un balcón en Congreso al 400, estaba programado para hoy pero fue suspendido de manera sorpresiva hace momentos.

Después de 2 años y medio, la Justicia citó al único imputado por el crimen, Gabriel Hernán Pérez Soto, quien era su pareja. Fue acusado de asfixiarla y tirarla al vacío. Además, sería enjuiciado por contagiar intencionalmente de VIH a la joven.

La familia y amigos de María Cristina acudieron esta mañana a las puertas de Tribunales, donde fueron notificados que el juicio se suspendía.

“Llegamos y nos dijeron que el juicio no se haría hoy. Pidieron disculpas por no habernos notificado, no tuvieron tiempo de avisar a las partes pero nosotros vemos que no están presentes las partes del asesino. A ellos les avisaron. Hace una semana que no dormimos, todo el estrés que tenemos, quién nos da la tranquilidad”, expresó su hermana.

Según declara la familia, el abogado defensor del acusado no pudo asistir y por ese motivo se pospuso la fecha. “Esto es una falta de respeto a mi familia y a la memoria de mi hermana. Por eso matan a las chicas en la calle como si nada, se convierte en una noticia más y en eso queda todo”.