Netflix confirmó segunda temporada de “Emily in Paris”

Netflix anunció que “Emily in Paris” ha sido renovada por una segunda temporada. Del creador Darren Star, se espera que la comedia televisiva protagonizada por Lily Collins se comience a filmar el próximo año en París. Aún no han informado el total de episodios y la fecha de estreno.

La serie, que se estrenó el 2 de octubre, sigue a Lily Collins en el papel principal de una joven estadounidense que es contratada en una agencia de marketing parisina.

Oh là là! Confirmada la segunda temporada de #EmilyEnParís con nuevos looks, más flores y más dramas con Gabriel. pic.twitter.com/71FN6xnu91 — Netflix España (@NetflixES) November 11, 2020

Para anunciar la noticia, Netflix escribió una carta formal de la jefa francesa de Emily, Sylvie Grateau, informando a su jefa estadounidense Madeline Wheeler (interpretada por Kate Walsh) que tendrá que quedarse con el equipo en París un tiempo más.

“Le escribimos para informarle, lamentablemente, que Emily Cooper tendrá que permanecer en París durante un período prolongado. A pesar de su actitud excesivamente segura y su falta de experiencia en la comercialización de artículos de lujo, ha logrado encantar a algunos de nuestros clientes”, se lee en la divertida carta.

“Esperamos que, al extender su tiempo en París, Emily fomente las relaciones que ya ha establecido, profundice en nuestra cultura y tal vez aprenda algunas palabras de francés básico”, continúa la misiva. “Trabajaremos junto con usted para solicitar un permiso de trabajo en su nombre para prolongar su tiempo aquí. ¡Nos encanta tener a Emily en París! Pero, por favor, no se lo deje saber”, agrega.

Desarrollada originalmente para TV Land, la serie sobre un estadounidense que trabaja en París se trasladó a Paramount Network, una empresa de cable de propiedad de ViacomCBS, antes de ser vendida a Netflix. El ejecutivo de MTV Studios respaldado por ViacomCBS produce la serie junto con Jax Media.

Desde su debut el mes pasado, “Emily in Paris” fue un gran éxito en Netflix. Mientras tanto, la prensa francesa no fue particularmente amable con el programa, y los críticos locales criticaron el show por perpetuar los estereotipos de los franceses, glorificando una versión poco realista de París y tramas absurdas.

La serie de 10 episodios ha provocado un debate en línea sobre la visión que ofrece de París y su gente. Si bien el show ha sido bien recibido por el público estadounidense, la prensa francesa afirmó que refleja estereotipos obsoletos de la cultura francesa y de representar una versión poco realista de su capital.

La primera temporada se filmó íntegramente en exteriores en París y en toda Francia. Los nuevos episodios tendrán al elenco original que incluye a Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat, Bruno Gouery, William Abadie y Arnaud Viard.

“El programa es una carta de amor a París a través de los ojos de esta chica estadounidense que nunca ha estado allí”, se defendió Star en declaraciones a The Hollywood Reporter como parte de una entrevista de Creative Space el mes pasado. “Lo primero que ve son los clichés porque es desde su punto de vista. No me arrepiento de mirar París a través de una lente glamorosa. Es una ciudad hermosa y quería hacer un espectáculo que celebrara esa parte de París”.

En cuanto a la segunda temporada, Star aún decidió si la pandemia de coronavirus se incluirá en la historia de la segunda entrega. El creador de “Sex and the City” también tiene la séptima y probablemente última temporada de “Younger” en proceso en TV Land y está preparando un spin-off protagonizado por Hilary Duff como parte de su amplio acuerdo general con ViacomCBS.

Fuente: Infobae