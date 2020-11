El Frente de Gremios Estatales solicita un aumento salarial y un bono de $10.000

Por medio de un comunicado de prensa, el Frente de Gremios Estatales de Tucumán pide al Gobierno de la provincia una mejora salarial, el pago de un bono de 10 mil pesos para todos los trabajadores del Estado y la correcta liquidación de la cláusula gatillo, entre otras peticiones.

“El Frente de Gremios Estatales, solicita al gobierno un aumento salarial urgente, un bono de $10.000 para los 110.000 estatales, la correcta liquidación de la clausula gatillo, que vaya al básico y no como suma en negro, el pase a planta permanente y a temporarios, que se termine esos contratos basuras de los municipios de $6.000 y $9.000, que hacen rehenes de los intendentes de turno. Por último, repudiamos el corte de servicios a los afiliados del subsidio, el gobierno debe garantizar la salud de los estatales, ya que sigue manejando la obra social intervenida, con prestaciones cada vez más caras, se sigue pagando el plus médico y ahora con esta pandemia, no contar con la posibilidad de recibir atención médica en los sanatorios, gobernador es necesario un giro de 180º en la conducción del subsidio, nosotros no tenemos la culpa del mal manejo de las autoridades, que afecta a 350.000 afiliados”.